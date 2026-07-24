Lo que debe revisar antes de arrancar el carro para reducir el riesgo de accidentalidad

Cuando uno sale hacia las calles del país en un vehículo, usualmente los conductores solamente se preocupan de que este encienda y esté en óptimas condiciones para ser manejado.

¿Qué hacer cuando el carro no arranca? Estas son las causas más comunes

Sin embargo, existen ocasiones que derivan en graves consecuencias al no revisar más acerca del estado del coche.

De acuerdo a las cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, con corte hasta el mes de abril de 2026, un total de 3,019 personas fallecieron en siniestros viales. Estos números demuestran que la prevención vial sigue siendo uno de los objetivos de varias entidades de tránsito.

Expertos en seguridad vial identificaron las prácticas que más se repiten antes de iniciar un recorrido y que podrían evitarse. Foto: Getty Images

Una de ellas ha sido Quálitas Colombia, que ha identificado cuáles son esos errores más recurrentes entre los conductores, además de las medidas concretas para poder reducir el porcentaje de riesgo en cada trayecto.

¿Cuáles son los errores más habituales que realizan conductores antes de manejar?

La compañía de seguros informa que uno de los principales errores que cometen conductores en el país es no realizar previamente una inspección al coche, ya que tomar el tiempo para revisar el estado del vehículo ayuda a evitar fallas mecánicas que conlleven un accidente.

Dentro de los elementos más importantes que se deben mirar, se encuentra el estado de las llantas, frenos, fluidos, luces y batería.

Adicionalmente, es importante revisar que dentro del carro se encuentre el kit de carretera, ya que esto, de acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, es obligatorio portar; de lo contrario, las autoridades tendrían la autorización de imponer una multa.

Planear el recorrido antes de salir también hace parte de una conducción más segura. Foto: Getty Images

La llanta de repuesto es otro factor importante; de esta manera el ciudadano conoce que su automotor puede reemplazar un neumático si este sufre un pinchazo.

Otra de las problemáticas que cometen los conductores es el no planear con antelación sus viajes, ya que, de no saberlo, no sabe con exactitud el estado actual de las vías, además de posibles cambios climáticos por las zonas a las que va a dirigirse.

Es por ello que se recomienda saber el pronóstico del clima antes de ir a su destino, además de programar momentos de descanso, ya que la fatiga al volante sigue siendo considerada como una de las amenazas más subestimadas.

Finalmente, un error que no debe pasar de largo es revisar que todos los documentos necesarios para manejar un coche se encuentran vigentes, entre ellos la licencia de conducción, el documento de identidad, la licencia de tránsito y mantener el SOAT y la revisión técnico-mecánica al día.