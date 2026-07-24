Un club histórico del Fútbol Profesional Colombia que está urgido de títulos es Millonarios. Lleva varios semestres sin alegrías, la hinchada exige y los directivos no parecen encontrar el camino para lograr agrandar su palmarés.

En el 2026-II el azul espera que dicha sequía termine. Por eso han buscado hacer los fichajes más precisos de acuerdo a las necesidades que tenía el DT, Fabián Bustos y su idea de juego para ser ejecutada a la perfección.

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En total, hasta este 24 de julio, el embajador ha anunciado el arribo de seis nombres nuevos. Un séptimo llegó que es Daniel Ruiz, pero este se reintegra a los bogotanos tras la culminación de su préstamo en Rusia.

En cuanto a las altas, el listado es conformado por: Francisco Chaverra, Javier Burrai, James Aguirre, Andrey Estupiñán, Jhomier Guerrero y Stiven Barreiro.

El resumen es que Millonarios cuenta con dos porteros nuevos, dos defensas y dos delanteros. Sumados a los que ya estaban, pareciese ser una nómina equilibrada que podrá pelearle a los favoritos Atlético Nacional o Junior de Barranquilla.

Inversión alta de Millonarios para ser campeón

A pesar de que no son los nombres más rimbombantes, este viernes el presidente Enrique Camacho ha hecho un balance de lo gastado, dando a conocer la cifra que desembolsaron para poder tener dichos jugadores.

“Hicimos una inversión de casi 16 mil millones de pesos para incorporar jugadores”, sentenció y confrontó a sus hinchas que exigen fuertemente por inversión de calidad.

“No eran jugadores libres, los tuvimos que sacar del mercado, comprar sus derechos, queremos ganar títulos y por eso incorporamos jugadores importantes”, complementó mostrando ambición de ganar.

Camacho también resaltó que bajo su mandato no se había hecho algo así: “Identificamos los puntos que debíamos mejorar e hicimos la inversión más alta desde que estoy acá en Millonarios y ya llevo 12 cansados años”.

Lecciones tras la decepción

En la primera parte del 2026 Millonarios le apostó a clasificar en Copa Sudamericana y Liga BetPlay; ninguno de los objetivos fue alcanzado.

Justo esos resultados negativos fueron los que llevaron a sentir que necesitaban hacer cambios. Enrique Camacho se hizo cargo de dichas decepciones, y ahora ha mostrado cuál es el proyecto que tienen en mente.

Fabián Bustos, técnico de Millonarios, al lado de los dirigentes Enrique Camacho y Ariel Michaloutsos. Foto: Cristian Bayona

“Venimos de una temporada en la que no estamos satisfechos, estamos muy incómodos con que eso haya ocurrido, fue un resultado que no estábamos esperando, pero sobre esa base hicimos un trabajo serio y más responsable posible con el área deportiva, el cuerpo técnico, el grupo de apoyo, esto es un trabajo colectivo en donde tienen que participar varias áreas porque acá hay aspectos económicos y estratégicos. Utilizamos todas nuestras herramientas incorporando unas adicionales", resaltó.

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En busca de estructurar el mejor equipo, las bajas también iban a ser necesarias. Hasta la fecha los azules han despedido a Beckham Castro, Diego Novoa, Alex Castro, Jorge Hurtado, Nicolás Giraldo, Guillermo De Amores y Édgar Elizalde.

Radamel Falcao García también se cuenta como otra baja, luego de que acabase su contrato previo al Mundial 2026 y no se hayan dado conversaciones para una extensión.