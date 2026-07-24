Durante el Tour de Francia 2026, algunos latinoamericanos sacaron la cara, pero los colombianos quedaron en deuda. Einer Rubio quiso este viernes sobresalir por Colombia, pero se quedó corto y lo pagó caro en la etapa 19.

Tras la culminación de la misma, Movistar Team dio a conocer que “Einer Rubio ha abandonado la carrera durante la ascensión a Alpe d’Huez. Ampliaremos la información tan pronto como sea posible”.

Einer Rubio subiendo el Alpe d'Huez antes del accidente. Foto: AP Photo/Mosa'ab Elshamy

A falta de un día por correrse, Rubio fue el segundo nacional que no logra llegar al fin del Tour. El primero en decir adiós a la edición 2026 fue Fernando Gaviria, luego de sufrir una fractura de clavícula.

Grave causa de su retiro

Para quienes siguieron el minuto a minuto de la carrera, fue algo inexplicable que Rubio no llegara al final. En cierto momento del ascenso iba de manera correcta, estando cerca de los favoritos y luchando por entrar en el top 10.

El motivo por el cual no pudo terminar el nacido en Chíquiza, fue a raíz de un duro accidente que pasó en el que se vio implicado un carro del UAE Team Emirates XRG, además, de los aficionados que estaban a borde de la carretera.

Einer Rubio (Movistar) a été victime d'une vilaine chute dans cette montée de l'Alpe d'Huez, percutant l'arrière d'une voiture d'UAE Emirates-XRG. Le Colombien n'a pas pu terminer cette 19e étape. #TDF2026 pic.twitter.com/vDdTtjihAw — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 24, 2026

En un video que se viralizó en redes sociales, se pudo ver cómo el colombiano iba haciendo el esfuerzo en medio de la exigentes subida. En cierto instante el automotor frena bruscamente y Rubio queda estampillado en la parte trasera.

El asombro por el accidente sucedido genera un silencio incómodo en medio de la euforia. Algunos seguidores de la carrera se toman la cara, al mismo tiempo que buscan auxiliar al cafetero que quedó de inmediato en el suelo.

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Hasta el medio día de este viernes, la única información suministrada por Movistar Team fue la dada sobre las 11 de la mañana.

SEMANA en busca de esclarecer qué más ha sido de la salud de Rubio, se ha podido encontrar con fotos y algunos detalles de más. AP reveló una imagen donde está sobre un costado de la carrertera el ciclista y le intentan frenar una hemorragia que sale de su nariz.

Adicional a eso, la cabeza al pedalista fue vendada, lo que demuestra que también parte del rostro estuvieron afectadas en el golpe de frente con el carro del UAE.

Toma de muestras de urgencia

Caracol Televisión que hace presencia en el Tour, dio a conocer una información adicional. Pocos minutos después de la conclusión del día 19, a Rubio lo tuvieron que llevar hacia una unidad móvil de radiología y toma de muestras para ver la gravedad de lo ocurrido.

En los alrededores de dicho lugar estaba el jefe de prensa, Pablo Ordorica quien reveló: “Los doctores están trabajando en curarle las heridas y puntos”.

#LoÚltimo | El ciclista colombiano Einer Rubio abandona el Tour de Francia tras sufrir un grave accidente al término de la etapa 19. Un video en redes sociales muestra el momento exacto en que el corredor del Movistar Team choca contra un vehículo. Esto se sabe.



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Después de eso la idea es que lo trasladen a otro centro médico con mayor infraestructura, en donde se sabrá por completo la gravedad del accidente para Rubio.

Este hecho guardando las proporciones recuerda el vivido por Egan Bernal en su momento, cuando también se estrelló con un bus y su vida estuvo por varios meses en máximo peligro.