Tadej Pogačar destrozó rivales en el Tour de Francia 2026: magistral etapa 6 en la alta montaña

Todo en orden en el Tour de Francia 2026. Después de un par de días donde Tadej Pogačar flaqueó, en la etapa 6 de alta montaña volvió a demostrar que es el único rey del ciclismo en la actualidad.

Sacudida en la clasificación general del Tour de Francia: nuevo líder y Egan Bernal es ‘top 10′

Tour de Francia 2026: las 21 etapas y los colombianos en competencia

En la subida de fuera de categoría del Tourmalet gozó pasando rivales sin complicación. Después de dicho ataque se puso en la mira acabar como primero y lo logró con una buena diferencia sobre Jonas Vingegaard, al que le sacó más de 2:00 minutos en la meta.

Dicha aplastante victoria del corredor de UAE Team Emirates le permitió hacerse nuevamente con la camiseta amarilla que lo constituye como líder de la clasificación general.

Líderes del Tour

Clasificación de la etapa 6 en el Tour de Francia

1. Tadej Pogacar (SLO/UAE Emirates-XRG) - 4:32:07

2. Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) a 2:38

3. Isaac del Toro (MEX/UAE Emirates-XRG) a 2:57

4. Remco Evenepoel (BEL/Red Bull-Bora) a 2:57

5. Paul Seixas (FRA/Decathlon-CMA CGM) a 2:57

6. Florian Lipowitz (GER/Red Bull-Bora) a 2:57

7. Juan Ayuso (ESP/Lidl-Trek) a 2:57

8. Mattias Skjelmose (DEN/Lidl-Trek) a 2:57

9. Lenny Martinez (FRA/Bahrain-Victorious) a 3:02

10. Sepp Kuss (USA/Visma-Lease a Bike) a 3:06

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11. Egan Bernal (Netcompany Ineos), a 4:47″.

13. Harold Tejada (XDS Astana), a 8:18″.

42. Sergio Higuita (XDS Astana), a ″.

70. Einer Rubio (Movistar Team), a ″.

17. Fernando Gaviria (Caja Rural), a ″.

Tour de Francia 2026 — Etapa 6

Pogačar se tomó la cima

Quien era líder hasta este jueves sufrió una caída que no desaprovechó ‘Pogi’. Si bien a falta de 20 km el esloveno ya había tomado el liderato, el accidente vivido por Torstein Træen también ayudó para que Tadej pudiese adelantarse aún más y apoderarse nuevamente de la camiseta amarilla.

En la etapa 3 el dominador absoluto del deporte pedal ya había portado el maillot más importante, pero lo había perdido al día siguiente con Træen. Ahora vuelve a tomarlo y lo busca retener a lo largo de las dos semanas de competencia.

Tour de Francia 2026 — Etapa 6

Balance para los colombianos

El mejor colombiano del día volvió a ser Sergio Higuita, quien logró mantenerse con los principales aspirantes durante buena parte de la jornada y defendió su lugar entre los mejores de la clasificación general.

Egan Bernal también mostró solidez en la montaña, regulando esfuerzos para minimizar pérdidas frente a los hombres que pelean por el maillot amarillo y mantenerse en la lucha por un puesto destacado. La organización al término de la fracción lo había puesto cerrando el top 10, pero tras la actualización final de los puestos lo ubicó 11 en la CG.

Egan Bernal, ciclista colombiano en el Tour de Francia 2026 Foto: DPPI via AFP

Por su parte, Harold Tejada y Einer Rubio afrontaron una etapa de desgaste, administrando energías en los ascensos más exigentes y cruzando la meta con el objetivo de conservar opciones para las jornadas de montaña que restan en la competencia. Ninguno de los colombianos consiguió protagonizar una fuga decisiva ni disputar la victoria parcial, en una fracción dominada por los grandes favoritos de la carrera.

El Tour apenas comienza su recorrido por los Pirineos y las próximas etapas ofrecerán nuevas oportunidades para que los escaladores nacionales busquen un mejor rendimiento y se acerquen al grupo de los protagonistas de la edición 2026.