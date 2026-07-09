Movilidad este jueves, 9 de julio en Bogotá: consulte el estado de las principales vías de Bogotá

Este jueves 9 de julio, la jornada en Bogotá inició con la entrada en operación de TransMilenio y rutas TransMiZonales a las 4:00 a. m. Hasta el momento no se han presentado bloqueos o movilizaciones que afecten el tráfico de la ciudad.

Estos son los cierres viales que afectarán la movilidad en Bogotá durante los próximos días

La Secretaría de Gobierno informó que durante la jornada estará atenta a dos puntos de Bogotá donde se programaron manifestaciones. Todas contarán con el acompañamiento del equipo de diálogo social y derechos humanos de la Alcaldía Distrital.

La primera es el plantón “¡No al desalojo! El Remanso 1 Resiste”, que empezó a las 10:00 a. m. en la Personería de Bogotá, ubicada en la carrera séptima con calle 21, en la localidad de Santa Fe.

También se realizará un velatón por Natalia Villalba, la joven asesinada en el norte de la capital. El encuentro se realizará a las 6:00 p. m. en el Monumento a La Pola, en la carrera Segunda con calle, en el barrio Las Aguas.

Mañana se llevará a cabo una olla comunitaria “Suroriente por la vida” que saldrá desde el Dollar City en la carrera Décima con calle 27 sur, en San Cristóbal, hasta la Plaza de Bolívar.

¿Cómo está la movilidad?

La movilidad en Bogotá registró varias novedades durante la mañana de este jueves, con incidentes que afectaron principalmente la circulación en los corredores de la Autopista Norte, la avenida Ciudad de Cali, la avenida Boyacá y la avenida de las Américas.

La primera emergencia se presentó en la Autopista Norte con calle 134, sentido sur-norte, por la caída de una carga sobre la vía. El accidente dejó residuos de vidrio por lo que se realizaron desvíos mientras se recoge el material. La situación generó alto flujo vehicular en el corredor.

A las 7:03 a. m. se registró un siniestro vial en la avenida carrera 68 con avenida de las Américas, en la localidad de Puente Aranda, mientras que pocos minutos después un tractocamión quedó varado en la avenida Boyacá con calle 6B, en Kennedy. Este último incidente generó la afectación de un carril en sentido sur-norte y complicó el tránsito en la zona.

La costosa multa que le cobrarán por manejar su carro sin gafas o lentes de contacto

La mañana también dejó otro choque entre dos camionetas en la calle 30 Sur con carrera 2 Este, en la localidad de San Cristóbal, donde fue necesario implementar desvíos para facilitar la movilidad.

Hacia las 9:00 a. m., un nuevo siniestro vial ocasionó alto flujo vehicular sobre la avenida Ciudad de Cali, entre la avenida de las Américas y la avenida Esperanza, en sentido sur-norte. Aunque los vehículos involucrados fueron retirados, la congestión se mantiene en el corredor, según la Secretaría de Movilidad.

Minutos después, sobre esta misma vía, a la altura de la calle 13A, se presentó otro siniestro que redujo un carril y requirió la intervención de las autoridades de tránsito. También se reportó una falla semafórica en la intersección de la avenida Suba con carrera 98B.