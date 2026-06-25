¿Cómo está TransMilenio hoy? Este es el reporte de movilidad para este jueves, 25 de junio

Este jueves 25 de junio de 2026, TransMilenio empezó su operación a las 4:00 a. m. como de costumbre. Los más de 10 mil vehículos operativos del sistema estarán movilizándose alrededor de Bogotá para cumplir el servicio prometido a los ciudadanos.

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El día de hoy no hay marchas o movilizaciones programadas en la ciudad, de acuerdo a la información brindada por la Secretaría Distrital de Gobierno. Sin embargo, la entidad se encuentra monitoreando tres puntos de la capital.

Uno de ellos es la Agencia Nacional de Tierras, en Teusaquillo, donde miembros de la comunidad Misak desarrollan sus actividades habituales mientras avanza su retorno a su territorio.

El equipo de diálogo social de la Secretaría mantiene presencia en el punto. El día de ayer, la comunidad logró acuerdos con entidades del Gobierno Nacional para responder las siete solicitudes presentadas.

“Al momento, se realiza seguimiento a los compromisos adquiridos y a la logística del retorno. No se registran situaciones que afecten el orden público, la movilidad o la sana convivencia”, explicó la Secretaría.

En la Plaza de Bolívar se convocó una marcha electoral, no obstante permanece inactiva y hasta el momento no hay presencia de actividades asociadas a la movilización.

En la Cra. 10 con Cl. 27 Sur, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, también se convocó una manifestación relacionada con los resultados de la segunda vuelta electoral. En el punto no hay novedades ni personas allegadas al plantón.

¿Cómo está la movilidad?

Esta mañana se registró un accidente en la localidad de Usme que involucró a una volqueta y un automóvil en la Av. Boyacá con calle 72 sur, sentido Sur-Norte. Además, se reportó un siniestro en Suba, en la Av. Suba con calle 127, sentido norte-sur, entre un carro y una motocicleta.

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En Engativá, en la Av. Cali con Av. El Dorado, se registró una emergencia por la caída de barro sobre el asfalto. TransMilenio, por su parte, estrenó la actualización del servicio en la Calle 192 para la movilidad de Tibabita, Andalucía, San Carlos y Verbenal.

La gerente del sistema, María Fernanda Ortiz, anunció la modificación e informó que TransMilenio pasó de 3 a 5 opciones de viajes en el sector con la alimentadora 2-3 San Antonio que lleva al Portal Norte.