La movilidad en el occidente de Bogotá registró una nueva afectación este miércoles luego de que un furgón se volcara en la intersección de la avenida de las Américas con avenida Boyacá, en sentido occidente-oriente.

Video | SITP deja gigantesca nube de humo en su recorrido por Bogotá: TransMilenio se pronunció

Accidente de furgón afecta tránsito en la avenida de las Américas

El hecho obligó la intervención de las autoridades de tránsito y generó congestión en un corredor clave para la conexión entre las localidades de Kennedy, Fontibón y otros sectores de la ciudad.

De acuerdo con la información divulgada por los canales oficiales de gestión del tráfico, el vehículo terminó volcado sobre la calzada principal, situación que redujo la capacidad de circulación en la zona y provocó demoras para cientos de conductores que se desplazaban hacia el centro y el oriente de la capital.

Hasta el momento de los reportes conocidos no se habían entregado detalles oficiales sobre personas lesionadas ni sobre las causas que originaron el volcamiento.

Como ocurre en este tipo de casos, las autoridades deberán adelantar las verificaciones correspondientes para establecer las circunstancias exactas del incidente y determinar si existieron factores mecánicos, operativos o humanos asociados al siniestro.

Las autoridades activaron de inmediato los protocolos de atención para este tipo de emergencias con el fin de evitar mayores afectaciones y garantizar la seguridad de quienes transitaban por el sector.

#Bogotá Se registra el volcamiento de un furgón sobre la Av. Américas con Av. Boyacá, sentido occidente - oriente.



Por este accidente, se registra gran congestión vehicular. Ya hay atención de las autoridades en el sitio #EnDesarrollo pic.twitter.com/FPGtm39BVH — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 24, 2026

Emergencia vial generó retrasos en el occidente de Bogotá

La avenida de las Américas constituye uno de los principales corredores de conexión entre el centro y el suroccidente de la ciudad, mientras que la avenida Boyacá es una de las arterias más importantes para la movilidad norte-sur.

La convergencia de ambas vías concentra diariamente un alto volumen de vehículos particulares, transporte público y carga pesada.

Además del tráfico mixto, el sector tiene una estrecha relación con la operación del sistema TransMilenio, debido a la cercanía de la estación Américas–Avenida Boyacá y a la presencia de varias rutas zonales que utilizan este corredor para conectar diferentes barrios de Kennedy y Fontibón.

La Séptima cambia de nuevo: estos son los ajustes que llegan por las obras frente a la Fundación Santa Fe

Por esa razón, el incidente generó efectos en cadena sobre los tiempos de desplazamiento de miles de usuarios.

Mientras se adelantaban las maniobras para retirar el vehículo y normalizar la circulación, los organismos de tránsito realizan labores de regulación y monitoreo permanente.