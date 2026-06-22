Los cambios en la carrera Séptima continúan. El Distrito anunció una nueva fase de trabajos que ampliará la zona de intervención del Corredor Carrera Séptima.

Esto obligará a modificar algunos recorridos habituales en el norte de Bogotá.

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Nuevos cierres y cambios de movilidad en la carrera Séptima por avance de obras del Corredor

Las obras del Grupo 1 del Corredor Carrera Séptima entran en una nueva etapa de intervención en el norte de Bogotá.

A partir del 25 de junio se habilitará un nuevo frente de trabajo entre las calles 119 y 112, en el costado occidental de la vía, en sentido norte-sur, según informó el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

La intervención hace parte del proyecto que busca transformar este corredor entre las calles 99 y 200, con infraestructura para transporte público, vehículos particulares, bicicletas y peatones.

En el primer grupo de obra se interviene el tramo comprendido entre las calles 99 y 127, donde avanzan las actividades de construcción del corredor.

Uno de los sectores con mayores ajustes será el ubicado frente a la Fundación Santa Fe, entre las calles 119 y 116.

Allí, durante aproximadamente cuatro meses y medio, se mantendrá el cierre de la calzada occidental, parte del espacio público y el separador central para ejecutar diferentes actividades constructivas.

En este punto se adelantarán trabajos para la conformación de nuevos carriles vehiculares, carriles destinados al sistema TransMilenio, una ciclorruta y nuevos andenes.

Todo esto como parte de la infraestructura proyectada para este corredor vial.

El paradero cercano a la Fundación Santa Fe cambiará de ubicación mientras avanzan las intervenciones del nuevo frente de construcción. Foto: Instagram @sectormovilidad

Así cambiará el tránsito por la carrera Séptima

De acuerdo con el IDU, los vehículos que circulan en sentido norte-sur deberán realizar un cambio de calzada desde la calle 119.

Para garantizar la circulación, se habilitarán dos carriles utilizando el área del separador central, que fue acondicionada previamente para permitir el paso de automotores hasta la calle 116.

En ese sector permanecerán habilitados los giros hacia el occidente para quienes se movilizan en sentido norte-occidente y sur-occidente.

La intervención también llegará al tramo entre las calles 116 y 112, donde será cerrado el carril rápido del costado occidental.

Sin embargo, el Distrito aseguró que durante la ejecución de los trabajos se mantendrán dos carriles de circulación por sentido sobre la carrera Séptima, con el objetivo de conservar la movilidad del corredor.

Como medida complementaria para facilitar la movilidad durante las obras, fue recuperado un carril vehicular en la carrera 11 entre las calles 119 y 124A, en sentido norte-sur. Este espacio era utilizado anteriormente como ciclorruta.

Cambios para usuarios de la Fundación Santa Fe y del SITP

Los accesos a la Fundación Santa Fe tendrán modificaciones temporales.

El ingreso a urgencias pediátricas continuará habilitado por la calle 119, pero únicamente en sentido occidente-oriente.

Además, quedará suspendida la entrada y salida desde esa vía hacia la carrera Séptima.

En cuanto al transporte público, el paradero del SITP ubicado frente a la Fundación Santa Fe, sobre el costado occidental de la carrera Séptima en sentido norte-sur, será trasladado hacia el sur de su ubicación actual.

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Los usuarios deberán tomar el servicio frente al centro empresarial Santa Bárbara.

El Corredor Carrera Séptima contempla una intervención integral del tramo norte de esta vía, con una extensión de 11,56 kilómetros.

Incluye carriles exclusivos para TransMilenio, infraestructura para bicicletas, espacio público renovado y obras complementarias.