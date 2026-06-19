La construcción de la estación Mosquera 1 entró en una nueva fase con la instalación de las primeras vigas del puente que soportará la única estación elevada del tramo suburbano del RegioTram.

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Así avanza la estación elevada de Mosquera 1

La construcción de la estación Mosquera 1, la única estación elevada del tramo suburbano del RegioTram de Occidente, alcanzó un nuevo hito.

El inicio del izaje de las primeras vigas del Puente Mosquera, la estructura que soportará tanto el paso del tren como la futura terminal ferroviaria.

El avance marca el paso de las obras de cimentación a una fase visible de montaje estructural.

Esta es considerada una de las más complejas dentro del corredor férreo que conectará a Bogotá con Facatativá.

El anuncio fue realizado por el Ministerio de Transporte, la Gobernación de Cundinamarca y la Empresa Férrea Regional.

Según la información oficial, el puente tendrá una longitud total de 528 metros, una luz estructural principal de 401 metros y estará conformado por 14 tramos.

Para su construcción se instalarán 60 vigas postensadas prefabricadas, fabricadas previamente en el Patio Taller El Corzo, con longitudes entre 30 y 35 metros y un peso cercano a las 80 toneladas cada una.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, señaló que esta infraestructura será un referente dentro del sistema férreo regional.

“Este puente será el único del tramo suburbano que soportará una estación elevada del RegioTram”, afirmó durante el inicio de las maniobras de montaje.

El mandatario también ha calificado la futura estación como una infraestructura “icónica” para el proyecto, debido a su complejidad técnica y a su papel dentro de la red de transporte regional.

La obra se levanta en inmediaciones de la glorieta de Mosquera, sobre la vía Devisab, un punto estratégico donde convergen los flujos de movilidad entre Mosquera, Funza y Bogotá.

Precisamente por la magnitud de los trabajos, desde finales de mayo se implementaron cierres temporales e intermitentes para permitir el transporte y la instalación de las vigas que conformarán la estructura principal del puente y de la estación.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, destacó que el avance de la estación elevada y del Puente Mosquera refleja el progreso del RegioTram de Occidente, uno de los proyectos de movilidad más importantes para la conexión entre Bogotá y la Sabana Occidente. pic.twitter.com/y7C9teMjXF — La FM (@lafm) June 18, 2026

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El RegioTram de Occidente es el primer tren eléctrico regional de pasajeros que se construye en Colombia.

El sistema contará con 17 estaciones a lo largo de su recorrido entre Bogotá, Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá, y se proyecta para movilizar alrededor de 130.000 pasajeros al día.

Con el inicio del montaje de las vigas, la estación Mosquera 1 entra en una etapa decisiva de construcción.

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Más allá de ser una parada dentro del corredor férreo, la estructura está llamada a convertirse en uno de los símbolos de la modernización ferroviaria del país.

Será una de las obras más visibles del RegioTram de Occidente durante los próximos meses.