Los barrios de Bogotá que tendrán cortes de agua entre el 4 y el 6 de agosto por obras del Acueducto: consulte las fechas y horarios

A partir de las 7 de la mañana del martes 4 de agosto, empezaron las obras por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) que buscarán minimizar las afectaciones presentadas en diversas tuberías y en los accesorios de los suministros de agua.

A continuación, el listado de días, barrios, horarios y zonas específicas en los cuales habrá suspensión temporal del servicio:

Martes 4 de agosto:

Localidad de Usaquén: barrios Estrella del Norte y Las Orquídeas. De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 151 y la Calle 164. Desde las 10 de la mañana y por aproximadamente 24 horas.

Localidad de Kennedy: barrios Alfonso López, Berlín, La Catedral, Palenque, Pastrana, Pastranita, San Patricio y Tocarema. De la avenida 1 de Mayo (transversal 78H) a la carrera 78, entre la calle 41 Sur y la avenida calle 43 Sur; de la avenida 1 de Mayo (transversal 78H Bis, transversal 78J y transversal 78L) a la carrera 78, entre la avenida calle 43 Sur y la calle 54 Sur; de la avenida 1 de Mayo (transversal 78H) a la transversal 78H Bis A, entre la avenida calle 43 Sur y la calle 45 Sur. Desde las 10:00 a. m. y por aproximadamente 24 horas.

Barrios: Argelia II, Bosa, Carmelo Sur, Casa Blanca Sur, Class, Class Roma, El Carmelo, El Class, El Danubio Azul, La Paz Kennedy, Portal de Cali y Sinaí. De la avenida carrera 80 a la carrera 82G Bis, entre la calle 54 Sur y la calle 58A Sur; de la carrera 82A Bis a la avenida carrera 86, entre la calle 54 Sur y la calle 60 Sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas.

Localidad de Engativá: barrios Villa Gladys, Marandú, Sabanas del Dorado y Engativá. De la calle 63 a la calle 70, entre la carrera 111C y la carrera 125. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas.

Localidad de San Cristóbal: barrios Quinta Ramos y Sosiego. De la calle 17 Sur a la calle 11 Sur, entre la carrera 6 y la carrera 10. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas.

Localidad de Puente Aranda: barrios Ejido, Industrial Centenario y Gorgonzola. De la avenida carrera 36 a la avenida carrera 50, entre la avenida calle 6 y la avenida calle 20. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas.

Localidad de Rafael Uribe Uribe: barrios Pradera II y Santa Lucía. De la diagonal 49A Bis B Sur a la diagonal 46 Sur, entre la avenida carrera 14 y la transversal 13J. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas.

Localidad de Ciudad Bolívar: barrio Naciones Unidas. De la calle 71 Sur a la calle 78 Bis A Sur, entre la transversal 18J y la carrera 20. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas.

Localidad de Puente Aranda: barrio Tejar. De la avenida carrera 68 a la carrera 52C, entre la calle 37 Sur y la avenida calle 26 Sur. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas.

Por otra parte, en zonas como Granada; María Cristina; La Salle; Chapinero Central; Marly; Cataluña; Sucre; Parque Nacional; Sagrado Corazón; La Merced; Samper; La Perseverancia; San Martín; San Diego y La Macarena, el servicio de agua estará funcionando, pero con baja presión.

Miércoles 5 de agosto:

Localidad de Rafael Uribe Uribe: barrio La Sagrada Familia. De la Calle 20A Sur a la Diagonal 17B Sur, entre la Transversal 15 Este y la Carrera 11A Este. Desde las 9:00 a.m. hasta por 24 horas.

Localidad de San Cristóbal: barrios Vitelma y La María. De la Avenida Calle 11 Sur a la Calle 1F, entre la Carrera 3 y la Transversal 11 Este. Desde las 9:00 a.m. hasta por 24 horas.

Localidad Antonio Nariño: barrios Restrepo y Restrepo Occidental. De la Avenida Carrera 14 a la Carrera 24G, entre la Calle 22 Sur y la Calle 13 Sur. Desde las 7:00 a.m. hasta por 27 horas.

Localidad de Usaquén: barrios Los Cedros y Las Margaritas. De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 142 y la Calle 153. Desde las 8:00 a.m. hasta por 24 horas.

Localidad de Bosa: barrios Argelia, Bosa Central, Bosa Centro, Clarelandia, Jiménez de Quesada II Sector, La Azucena. De la Calle 58C Sur a la Calle 63 Sur, entre la Avenida Carrera 80 y la Carrera 82; de la Calle 63 Sur a la Calle 65 Sur, entre la Carrera 79C y la Carrera 80K; de la Calle 65 Sur a la Calle 65D Sur, entre la Carrera 80C y la Carrera 80I. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas.

Jueves 6 de agosto:

Localidad de Barrios Unidos: barrios Rionegro y Los Andes. De la Carrera 50 a la Carrera 68, entre la Calle 90 y la Calle 100. Desde las 8:00 a.m. hasta por 24 horas.

Localidad de Suba: barrios San Carlos de Suba, Bilbao, Tibabuyes Occidental. De la Carrera 136A a la Carrera 153A, entre la Calle 142 y la Calle 144. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas.