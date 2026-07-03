Iban a instalar redes y terminaron dejando sin agua a varios barrios de Barranquilla: Triple A ya reparó el daño

El día de ayer, 2 de julio, la empresa Triple A, que presta el servicio de acueducto en Barranquilla, informó que durante la instalación de nuevas redes en la carrera 29 con calle 21, en el barrio Rebolo, un contratista ocasionó un daño accidental, por lo cual fue necesario suspender el servicio de agua en varios sectores.

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La compañía aseguró que las maniobras de reparación fueron esenciales para garantizar la correcta operación del sistema y evitar mayores inconvenientes dentro de las líneas de distribución ya establecidas.

Debido a la emergencia, el corte afectó a una gran cantidad de Barranquilla, entre ellos: Ciudad Jardín, Mercedes, Mercedes Sur, Los Jobos, San Vicente, Villasantos, El Poblado, Altamira, El Tabor, Nogales, La Cumbre, La Campiña, Granadillo, Los Alpes, Nuevo Horizonte, Campo Alegre, Las Estrellas, El Rubí, un sector de Pastoral Social, Las Colinas, La Florida, Villa Rosario, La Pradera, La Castellana, Me Quejo, Por Fin, Alameda del Río, Ciudad Mayorquín y el corregimiento de Juan Mina. Asimismo, la suspensión se extendió a sectores del vecino municipio de Puerto Colombia, como el Corredor Universitario, Villacampestre, Ciudad del Mar, Country Club Villas y Urbaplaya.

Por otro lado, la suspensión también impactó a las zonas de San Isidro, Santo Domingo, Nueva Granada, Olaya, Lucero, Loma Fresca, Los Pinos, Ciudadela de Salud, San Felipe, Los Andes, Valle, Pumarejo, Buena Esperanza, El Carmen, Villate, La Ceiba, Cevillar, La Sierra, La Victoria, Los Continentes, Kennedy, La Sierrita, El Santuario, La Alboraya, Recreo, Carlos Meisel, Silencio y Libertad.

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En su comunicado oficial, la empresa resaltó que el tiempo estimado para la ejecución de los trabajos sería de aproximadamente 10 horas. Por tal motivo, en las primeras horas de la mañana de hoy, 3 de julio, se confirmó que las labores de reparación concluyeron con éxito.

De esta manera, se espera que en las próximas horas las zonas afectadas comiencen a recuperar el servicio con normalidad, y que tanto el caudal como la presión del agua se estabilicen paulatinamente en el transcurso del día.

Triple A ofreció disculpas a todos los usuarios afectados por este imprevisto en el barrio Rebolo y manifestó su expectativa de que no se presenten nuevas fallas que interrumpan el suministro. Finalmente, recordó a la comunidad que, ante cualquier anomalía en el sistema de acueducto, pueden comunicarse a través de sus líneas oficiales y canales de atención autorizados.