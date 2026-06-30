Un hombre fue rescatado con vida luego de permanecer más de 12 horas en una torre de transmisión de energía ubicada en la avenida Circunvalar con carrera 51B, en el norte de Barranquilla.

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Así fue el rescate del hombre que permaneció en una torre de alta tensión en Barranquilla

La emergencia comenzó hacia el mediodía del lunes festivo, cuando el ciudadano escaló la estructura por motivos que todavía son investigados por las autoridades.

Desde ese momento se desplegó un operativo liderado por el Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, con apoyo de la Policía Metropolitana, personal de ISA Energía y otros organismos de socorro.

Durante varias horas, los equipos de rescate mantuvieron un diálogo con el hombre para persuadirlo de descender de manera segura.

Según explicó el comandante del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, Edwin Pacheco, la operación se prolongó durante varias horas porque el hombre permanecía en la parte alta de la torre portando un machete.

Este hecho impedía que los rescatistas se acercaran con seguridad.

El oficial indicó que, durante toda la emergencia, los socorristas mantuvieron un diálogo constante para persuadirlo de descender sin poner en riesgo su vida.

La estrategia que finalmente permitió culminar el rescate de manera exitosa durante la madrugada del martes.

De acuerdo con los bomberos, también presentaba un comportamiento que hacía presumir que estaría bajo los efectos de sustancias alucinógenas.

Incluso, manifestó que quería bajar por sus propios medios y aseguró que tenía una almohada para pasar la noche sobre la torre.

#Barranquilla urgente un hombre Intentando suicidarse en en una torre de alta tensión en el puente de la carrera 46 sobre la circular #Colombia pic.twitter.com/A7e6GBI1mw — Barranquilla Digital (@Barranquilladgl) June 29, 2026

Operativo de rescate terminó en la madrugada

Como medida preventiva, ISA Energía desenergizó los dos circuitos de la torre para eliminar el riesgo de una descarga eléctrica durante el rescate.

La empresa explicó que esta maniobra no dejó sin servicio a los usuarios, ya que el sistema eléctrico de Barranquilla permitió mantener la continuidad del suministro.

Mientras avanzaba la operación, las autoridades restringieron el tránsito en un sector de la avenida Circunvalar.

La medida provocó congestión vehicular durante buena parte de la tarde y la noche del lunes.

Finalmente, hacia la 1:28 de la madrugada de este martes, el hombre descendió con el apoyo de rescatistas del Cuerpo de Bomberos y personal de ISA Energía.

El operativo concluyó sin que el ciudadano sufriera lesiones.

Tras bajar de la estructura, recibió atención prehospitalaria y fue trasladado al Hospital San Camilo.

Según informó el Distrito, permanece hospitalizado bajo observación médica y también recibe valoración por parte de un equipo de salud mental.

Después del incidente, ISA Energía reiteró el llamado a la ciudadanía para no escalar torres de transmisión,

Lo anterior, debido al alto riesgo que representan para la vida y para la operación del sistema eléctrico.

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Por su parte, la Secretaría Distrital de Salud recordó que la ciudad dispone de CHATLemos.

Este es un servicio gratuito de orientación psicológica que funciona las 24 horas y permite activar las rutas de atención en casos de crisis emocional.