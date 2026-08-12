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Radican proyecto en el Senado para convertir a Puerto Colombia, Atlántico, en distrito

Buscan darle al municipio mayores herramientas de planificación y gestión para aprovechar sus capacidades.

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Redacción Semana
12 de agosto de 2026 a las 12:05 p. m.
Interior del Muelle 1888 en Puerto Colombia.
Interior del Muelle 1888 en Puerto Colombia. Foto: Gobernación del Atlántico.

Ante el Congreso de la República fue radicado el Proyecto de Acto Legislativo que busca elevar el municipio de Puerto Colombia, en Atlántico, a la categoría de distrito turístico, cultural, histórico y de tecnología.

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Una medida que fortalecería los instrumentos de planificación y gestión del municipio, ampliaría sus posibilidades de articulación con la Nación y el departamento, y facilitaría el acceso a recursos e instrumentos para impulsar proyectos de desarrollo.

Buscan modificar los artículos 328 y 356 de la Constitución; nace del reconocimiento de una verdad que ocupa un lugar fundamental en la historia de la Nación: Puerto Colombia fue durante décadas la puerta por la que el mundo entró al país.

Puerto Colombia
Puerto Colombia es uno de los destinos turísticos del Atlántico. Foto: Red social X- Alcaldía de Puerto Colombia.

Ahora, su actual crecimiento, ubicación estratégica, vocación portuaria, turística, educativa y empresarial, le han otorgado una dimensión y responsabilidades que trascienden las de un municipio tradicional .

Los congresistas del Atlántico, Pedro Flórez, Camilo Torres Villalba y Jaime Santamaría, radicaron este proyecto. Y es que en este municipio del área metropolitana de Barranquilla hay instituciones de educación superior como la Universidad del Norte, la Universidad Libre, la Universidad San Martín y la Universidad del Atlántico.

El proyecto ya fue radicado.
El proyecto ya fue radicado. Foto: Suministrada a SEMANA.
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Puerto Colombia, Atlántico
El estilo colonial destaca en muchas de las construcciones de Puerto Colombia. Foto: Getty Images

Según los autores, esa articulación crearía condiciones reales para consolidar un ecosistema de investigación, formación de talento, emprendimiento e innovación con impacto regional y nacional.

Para los tres congresistas, la iniciativa es también una apuesta por llevar el desarrollo integral a las regiones y por fortalecer la descentralización, reconociendo las capacidades que ya existen en los territorios. La apuesta de los tres congresistas es que el municipio vuelva a ser una puerta de conexión con el mundo, esta vez a través de la tecnología, el conocimiento, la innovación y el talento del Caribe.