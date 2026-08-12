Terremoto en Colombia: rescatistas de Barranquilla ya llegaron a Cali para ayudar a buscar sobrevivientes

En medio de la tragedia que hoy atraviesan varios departamentos de Colombia, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, dio a conocer que un equipo de rescatistas fue enviado hasta la capital del Valle con el fin de apoyar las labores de rescate.

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“Desde la ciudad salieron más de 40 miembros de los equipos de rescate del Batallón de Ingenieros Militares y de Ponalsar, quienes anoche llegaron a Cali para colaborar en la búsqueda y rescate de víctimas del sismo. Los acompañaron Urbi y Romeo, dos perros especialistas del Ejército y la Policía, respectivamente, entrenados para labores de rescate”, explicaron desde la Alcaldía de Barranquilla.

Al mismo tiempo, indicaron que una vez llegaron a la capital del Valle, iniciaron con las labores en las diferentes zonas donde hubo afectaciones tras el fuerte terremoto.

“Los uniformados se pusieron a disposición del presidente de la República, Abelardo De la Espriella, quien les ordenó iniciar labores de manera inmediata. Desde entonces, el equipo, conformado por soldados y policías, trabaja en algunas de las zonas más afectadas: en el edificio Vanessa, los soldados han rescatado tres cuerpos; en el Hospital Universitario continúan las labores de atención y búsqueda; y en un colegio adventista, los policías extrajeron dos cuerpos”, indicaron.

Rescatistas remueven escombros. Foto: Suministrado a SEMANA.

Por medio de su cuenta en X, el mandatario de los barranquilleros dijo: “Desde Barranquilla estamos en comunicación permanente con el Gobierno nacional y autoridades de las regiones. Ponemos a disposición nuestros rescatistas, la red de salud distrital con camas de hospitalización, camas UCI y personal con conocimientos técnicos en temas sísmicos”.

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Asimismo, dio a conocer que se encuentran recogiendo ayudas para poder enviar hacia las zonas más afectadas del país.

“Habilitamos un punto de acopio en la carrera 43 # 6-120 que funcionará las 24 horas para recibir ayudas destinadas a quienes más las necesitan. Mantendremos este PMU activo junto con la Defensa Civil, Cruz Roja, Policía Nacional, Ejército, Bomberos y nuestros equipos de Salud, Gobierno y Seguridad para coordinar el apoyo a las regiones afectadas por la emergencia que vive nuestro país. ¡Barranquilla es solidaria con Colombia!”, agregó.