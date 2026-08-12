Actualización de las vías que siguen cerradas tras el terremoto en Colombia

El terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado lunes 10 de agosto a las 7:34 de la mañana continúa generando afectaciones en diferentes corredores viales del país. De acuerdo con la última actualización de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, se mantienen cierres totales y parciales en vías de Tolima, Quindío, Caldas y Valle del Cauca.

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Las restricciones están relacionadas con las condiciones que dejaron los movimientos de tierra y otros daños registrados en diferentes puntos de las carreteras, por lo que las autoridades mantienen el monitoreo de las zonas afectadas y recomiendan a los viajeros atender las indicaciones del personal de tránsito. Así está la situación:

Tolima:

En el departamento del Tolima se mantiene un cierre total en Herveo, específicamente en el corredor Manizales-Fresno, entre los kilómetros 36+800 y 40+300.

Este corredor continúa bajo restricción debido a las afectaciones ocasionadas por el sismo, mientras se adelantan las acciones correspondientes para determinar las condiciones de seguridad de la vía.

Quindío:

En Quindío se presentan afectaciones en corredores que conectan diferentes municipios del departamento.

En la vía Armenia-Montenegro, a la altura del kilómetro 3+900, se registra un cierre parcial.

También permanecen cierres totales y parciales en el corredor Montenegro-Quimbaya, en los kilómetros 4+800, 5, 5+700, 8+600, 10+600 y 12.

Caldas:

En Caldas continúa el cierre total del corredor Pereira-Chinchiná, entre los kilómetros 22 y 24.

La restricción hace parte de las afectaciones que se mantienen en las carreteras del Eje Cafetero luego del terremoto que tuvo su epicentro en el departamento del Chocó.

Valle del Cauca:

El Valle del Cauca concentra varias de las restricciones reportadas por las autoridades.

En Dagua, sobre el corredor Buenaventura-Buga, se presentan afectaciones en los kilómetros 69+600, entre el 50 y el 55, y en el 58+700.

Asimismo, en el corredor Cali-Loboguerrero permanecen cierres totales en los kilómetros 52+300, 36+100 y 37+600.

En La Victoria, además, se mantiene un cierre total en el corredor La Unión-La Victoria, específicamente en el sector del puente Mariano Ospina, debido a la caída de la estructura.

Actualización cierres víales Foto: Cuenta de X Dirección Tránsito y Transporte de la Policía Nacional de Colombia / API

Paso controlado en el corredor Buenaventura-Buga:

En una actualización del estado del corredor Buenaventura-Loboguerrero-Buga, la Unión Vial Camino del Pacífico informó que el paso fue habilitado de manera controlada para vehículos livianos, vehículos de emergencia y transporte de ayudas humanitarias.

De manera excepcional, también se permitió el tránsito controlado de vehículos de carga que transportan ayudas, mediante la identificación y registro de la placa y del conductor.

Sin embargo, en el PR 69+400, sector La Yolomba, en Dagua, persisten condiciones de riesgo por la caída de material sobre la vía. Por esta razón, se mantiene un sistema de ‘Pare y Siga’, con acompañamiento y control del tránsito, mientras avanzan las labores para estabilizar temporalmente el sector.

Las autoridades mantienen el llamado a evitar las zonas afectadas, utilizar rutas alternas cuando sea posible, seguir las indicaciones de tránsito y consultar únicamente los canales oficiales antes de emprender desplazamientos por estos corredores.