NACIÓN

Actualización de las vías que siguen cerradas tras el terremoto en Colombia

Se mantienen cierres temporales y totales en algunos tramos.

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Redacción Semana
12 de agosto de 2026 a las 9:24 a. m.
El corredor Buga-Buenaventura presentó afectaciones en varios puntos de la vía tras el sismo, principalmente por caída de material. Equipos técnicos trabajan en la remoción y evaluación de la infraestructura.
El corredor Buga-Buenaventura presentó afectaciones en varios puntos de la vía tras el sismo, principalmente por caída de material. Equipos técnicos trabajan en la remoción y evaluación de la infraestructura. Foto: ANI

El terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado lunes 10 de agosto a las 7:34 de la mañana continúa generando afectaciones en diferentes corredores viales del país. De acuerdo con la última actualización de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, se mantienen cierres totales y parciales en vías de Tolima, Quindío, Caldas y Valle del Cauca.

El Secretario General de la Comunidad Andina, Embajador Gonzalo Gutiérrez, destacó que la Decisión 486 “ha sido un instrumento clave para el fortalecimiento del proceso andino de integración, al establecer un mercado con procedimientos y criterios uniformes para el reconocimiento de derechos sobre signos distintivos y nuevas creaciones”.
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Las restricciones están relacionadas con las condiciones que dejaron los movimientos de tierra y otros daños registrados en diferentes puntos de las carreteras, por lo que las autoridades mantienen el monitoreo de las zonas afectadas y recomiendan a los viajeros atender las indicaciones del personal de tránsito. Así está la situación:

Tolima:

En el departamento del Tolima se mantiene un cierre total en Herveo, específicamente en el corredor Manizales-Fresno, entre los kilómetros 36+800 y 40+300.

Este corredor continúa bajo restricción debido a las afectaciones ocasionadas por el sismo, mientras se adelantan las acciones correspondientes para determinar las condiciones de seguridad de la vía.

Quindío:

En Quindío se presentan afectaciones en corredores que conectan diferentes municipios del departamento.

En la vía Armenia-Montenegro, a la altura del kilómetro 3+900, se registra un cierre parcial.

También permanecen cierres totales y parciales en el corredor Montenegro-Quimbaya, en los kilómetros 4+800, 5, 5+700, 8+600, 10+600 y 12.

Caldas:

En Caldas continúa el cierre total del corredor Pereira-Chinchiná, entre los kilómetros 22 y 24.

La restricción hace parte de las afectaciones que se mantienen en las carreteras del Eje Cafetero luego del terremoto que tuvo su epicentro en el departamento del Chocó.

Valle del Cauca:

El Valle del Cauca concentra varias de las restricciones reportadas por las autoridades.

En Dagua, sobre el corredor Buenaventura-Buga, se presentan afectaciones en los kilómetros 69+600, entre el 50 y el 55, y en el 58+700.

Asimismo, en el corredor Cali-Loboguerrero permanecen cierres totales en los kilómetros 52+300, 36+100 y 37+600.

En La Victoria, además, se mantiene un cierre total en el corredor La Unión-La Victoria, específicamente en el sector del puente Mariano Ospina, debido a la caída de la estructura.

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Actualización cierres víales Foto: Cuenta de X Dirección Tránsito y Transporte de la Policía Nacional de Colombia / API

Paso controlado en el corredor Buenaventura-Buga:

En una actualización del estado del corredor Buenaventura-Loboguerrero-Buga, la Unión Vial Camino del Pacífico informó que el paso fue habilitado de manera controlada para vehículos livianos, vehículos de emergencia y transporte de ayudas humanitarias.

De manera excepcional, también se permitió el tránsito controlado de vehículos de carga que transportan ayudas, mediante la identificación y registro de la placa y del conductor.

Sin embargo, en el PR 69+400, sector La Yolomba, en Dagua, persisten condiciones de riesgo por la caída de material sobre la vía. Por esta razón, se mantiene un sistema de ‘Pare y Siga’, con acompañamiento y control del tránsito, mientras avanzan las labores para estabilizar temporalmente el sector.

Las autoridades mantienen el llamado a evitar las zonas afectadas, utilizar rutas alternas cuando sea posible, seguir las indicaciones de tránsito y consultar únicamente los canales oficiales antes de emprender desplazamientos por estos corredores.