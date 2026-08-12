Se siguen realizando negocios entre Atlético Nacional y Deportivo Cali. En días pasados anunciaron el préstamo del venezolano Eduard Bello, quien llegó al azucarero a préstamo por un año.

Ahora, el entrenador Rafael Dudamel, a cargo del equipo verdiblanco, ha puesto los ojos en un otro mediocampista de las divisiones menores el cual ha pedido para su plantilla que afrontará el 2026-II.

Se trata de Miguel Correa, quien venía destacándose en la cantera verdolaga desde hace un buen tiempo. Dicho futbolista era uno de los de nivel superlativo en planteles Sub-17 y Sub-20 de Nacional, lo que hizo que se despertara el interés de un DT como el venezolano.

En caso de que en Cali tenga la chance, allí sería su debut profesional luego de que en Atlético Nacional aún no lo hubiera vivido, y tampoco fuese acercado por Lucas González al plantel de primera división.

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Negocio cerrado y ya está en Cali

Quien divulgó dicha información fue el periodista Felipe Sierra a través de su cuenta de X: “Miguel Correa (18), destacado volante de proyección y capitán del equipo juvenil de Atlético Nacional, será nuevo jugador del Cali”.

Los términos del negocio quedaron pactados de la siguiente manera: “Acuerdo cerrado para ir a préstamo por un año con opción de compra. Desde el lunes está en la ciudad disposición de Rafael Dudamel”.

Con esta modalidad de trato el cuadro de Medellín lo que se asegura es ganar en cualquier situación. Si al volante se le da la oportunidad de jugar ganará rodaje y podrá ser repatriado para aportar a Nacional luego de ese año.

En caso de que al Deportivo Cali le interese comprarlo, también le será beneficioso para Atlético Nacional porqué pedirá la cantidad que quiera por la ficha de Correa, a quien lleva formando desde su niñez.

Así juega Miguel Correa

Su pelo largo en el medio campo de Nacional lo hace fácil de referenciar. Pero su juego es que lo hace destacar completamente; es tranquilo, lleva con solvencia los hilos de su equipo, lucha cada balón tanto en defensa como en ataque y puede ser tranquilamente el eje del once que conforme.

Dicha progresiva carrera que ha tenido Correo lo ha llevado a portar la capitanía del verdolaga en todas las categorías en las que estuvo durante su proceso formativo.

Con él en el equipo, Nacional ha sido campeón de la Liga Antioqueña Sub-17, Torneo Nacional Sub-17, así como también de la Mad Cup Football disputada hace unas cuantas semanas en España.

En dicha camada que tiene Nacional también se destacan nombres como el de Matías Restrepo (lateral), Simón Jaramillo (delantero), Juan Ibarra (delantero) y Simón Rojas, este último con proceso de Selección Colombia que lo llevó a ser campeón del pasado Sudamericano Sub-17.

Esos nombres mencionados, junto con otros que han venido tomando fuerza, están llamados a impulsar el relevo generacional de la Selección Colombia de mayores, un proceso tan necesario para que la Tricolor dé el salto definitivo y conquiste los títulos que aún le hacen falta.