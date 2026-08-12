Alcaldía de Galán lanza mensaje de calma tras la alerta del gremio de taxis por los códigos QR en Bogotá

El pasado 6 de agosto de 2026, la Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría Distrital de Movilidad, informó sobre el inicio de la entrega e instalación de códigos QR para los taxis en la ciudad.

Gremio de taxis cuestiona implementación de QR en Bogotá y advierte posibles inmovilizaciones

Esta es una herramienta tecnológica que ayudará a los pasajeros que hacen uso de este servicio de transporte a consultar información oficial del vehículo, el conductor y la empresa a la que está vinculada por medio de la plataforma “Mi movilidad a un clic”.

No obstante, el anuncio de este código derivó en un rechazo por parte del gremio de taxistas, especialmente de su líder, Hugo Ospina.

Por medio de un comunicado, el dirigente comentó acerca de sus múltiples preocupaciones de cara a la implementación del QR en los taxis del país.

Para Ospina, la manera en la que se debe comprobar la legalidad de estos coches es por medio de otros aspectos, entre ellos el SOAT, la tarjeta de operación, el seguro de responsabilidad civil, la revisión técnico-mecánica, etc.

La implementación del código QR generó inquietudes entre representantes del gremio de taxistas. Foto: Getty Images

Asimismo, el líder del gremio de taxis pregunta si existe una norma establecida en la ley que indique que el QR sea obligatorio para los taxis de la ciudad.

Por otro lado, el funcionario presenta una preocupación ante la llegada de estos códigos, recordando que en el año 2008 miles de taxis fueron inmovilizados por problemas de lectura de un chip electrónico que había sido instalado en los coches.

“Si el QR no funciona o el sistema no lo lee, ¿también van a inmovilizar el taxi?”, exclamó Ospina

Respuesta de la Alcaldía

Son ante estas preocupaciones por parte del gremio de taxistas que la administración del alcalde Carlos Fernando Galán ha compartido un comunicado aclarando el uso del QR en los vehículos.

Por medio de un comunicado, la Secretaría Distrital de Movilidad informó que este código no es un requisito para prestar el servicio de taxi en la capital.

La incorporación de este elemento es voluntaria y no se encarga de sustituir los documentos ni los requisitos que son exigidos para la operación de los vehículos de servicio público individual.

Comunicado Secretaría de Movilidad Foto: Secretaría Distrital de Movilidad - API

Asimismo, el no tener este QR en los taxis no afecta la prestación del servicio, ya que los propietarios y conductores de este servicio no se ven obligados a portarlo.

Por otro lado, la Secretaría de Movilidad informa que el QR no es causal de inmovilización, además de que la entrega de los códigos no tiene costo para los beneficiarios.

“Con esta estrategia, el Distrito busca poner información al alcance de las personas que utilizan el servicio de taxi, para generar confianza y mejorar la experiencia de quienes utilizan diariamente el servicio de taxi en Bogotá”, se lee en el comunicado.