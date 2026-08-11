Hugo Ospina anuncia ayuda para víctimas del terremoto y pide a taxistas que donen un día de salario

Diferentes agremiaciones han expresado su solidaridad con las ciudades más afectadas por el fuerte terremoto que sacudió a Colombia y dejó una grave crisis humanitaria, con numerosas víctimas mortales y personas lesionadas. Ahora, los taxistas, liderados por Hugo Ospina, se suman a las muestras de apoyo y anuncian medidas para ayudar a los damnificados.

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El líder de la agremiación, Hugo Ospina, lo confirmó

El líder de los taxistas, Hugo Ospina, anunció a través de un video publicado en sus redes sociales que este sector se suma a las iniciativas de apoyo a los damnificados por el terremoto en Colombia. Según explicó, dos importantes empresas del gremio realizarán una “importante” donación para ayudar a las personas afectadas por la emergencia.

“Quiero darle gracias a Velotax y a la empresa Cootransper, que se han unido a esta gran causa haciendo una donación importante. Esperamos que la ministra de Transporte tome las acciones correspondientes y nos envíe una única cuenta nacional que administre el Gobierno nacional”, dijo Ospina.

Hugo Ospina, líder de taxistas, Foto: NICOLAS LINARES

Esto, luego de solicitarles a los propietarios de estos vehículos públicos que donen un día de salarios. Ospina asegura que es el primero en sumarse a la causa y ahora, desde su rol como conductor, donará $20.000, lo equivalente a su primera carrera del día.

“Hoy salí con un compromiso: invitar a todos los propietarios de vehículos de transporte de pasajeros y de carga a que donen un día de salario. Yo, personalmente, voy a donar el primer servicio que hice hoy, que fue de $20.000”, especificó el líder gremial.

Ospina confirmó dicha afirmación a SEMANA, aclarando que actualmente tiene el rol de conductor y no de empresario o propietario de taxis.

En las últimas semanas, el gremio de taxistas ha mostrado su inconformidad con el más reciente decreto que los involucra y, según Ospina, afecta a los conductores. El líder gremial cuestionó la eliminación del valor de la planilla, ya que las empresas tendrían que adquirirlo para realizar determinados servicios, contraviniendo la promesa del ministerio con la ley.

“El Consejo de Estado, desde el año 2009, eliminó la planilla de viajes como requisito en Colombia, la eliminó. ¿Y por qué la eliminó? Porque resulta que con ese Decreto 3366 del 2003, el Ministerio de Transporte ordenó que el que no tenga la planilla cuando salga de viaje o quede mal elaborada, la llene mal o le quede un espacio por llenar, el vehículo le será inmovilizado”, manifestó el líder gremial a SEMANA.