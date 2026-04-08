En medio de las manifestaciones presentadas este miércoles, 8 de abril, y protagonizadas por taxistas que trabajan en el Aeropuerto El Dorado, la asociación en general aprovechó para pronunciarse frente a una reciente declaración, que los afectó directamente.

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, aseguró en medio de una rueda de prensa a finales de marzo que el Gaula identificó que un 60 % de 500 “taxistas” tenían registros penales.

“En el marco de una investigación criminal, se realizó un tamizaje sobre 500 nombres, de los cuales el 60 % tenían algún registro relacionado con asuntos penales”, manifestó Restrepo

Frente a lo sucedido, en diálogo con SEMANA, Hugo Ospina, presidente de la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxis, señaló que ninguna de las 500 personas que mencionó el secretario eran taxistas y que, por el contrario, eran conductores del común que enviaron sus hojas de vida para ver la posibilidad de hacer parte del gremio de taxistas en la capital.

“Mañana estará bloqueada toda la ciudad”: Hugo Ospina, líder del gremio de taxistas en Bogotá

El líder mencionó que cuando les llegan esas hojas de vida, lo comparten con las autoridades competentes y se hace una investigación.

“Eso es una falsa alarma; el 60 % de ellos no tienen antecedentes penales, no es cierto porque lo que hicieron los empresarios de compañías de taxis fue enviar unas hojas de vida de futuros taxistas al Gaula y la secretaria para revisar los antecedentes”, explicó.

Además, aseguró que en medio del proceso se hizo pública una información confidencial y, ante su inconformidad, Ospina radicó un derecho del cual ya tienen conocimiento las entidades pertinentes y el alcalde Carlos Fernando Galán.

“Radiqué un derecho al alcalde, a la Fiscalía, a la Secretaría de Seguridad y a la Superintendencia; también la radicaré porque al parecer se violó la ley del habeas data con una información confidencial, con unas hojas de vida; no se tuvo cuidado porque, aparte, esos posibles delincuentes ya no viven donde vivían, se pisaron de ahí”, explicó.

Por su parte, Jorge Enrique Moreno, quien hace parte de la Fundación Distrital de Taxistas, aprovechó lo que está sucediendo en la ciudad para solicitar directamente al alcalde Carlos Fernando Galán una retractación formal.

“Nosotros somos los legales, nosotros salimos a trabajar honestamente”, afirmó.

¿Qué está pasando con los paseos millonarios?

Durante la conversación, Ospina también aseguró que los paseos millonarios incrementaron exponencialmente posterior al asesinato del agente de la DEA, James Terry Watson, crimen perpetrado el 21 de junio de 2013 en Bogotá y que como resultado dio la extradición de 7 colombianos implicados.

https://www.semana.com/nacion/bogota/articulo/paseo-millonario-a-diana-ospina-enciende-alarmas-en-bogota-los-cinco-escalofriantes-hallazgos-que-dejo-la-investigacion/202625/

De acuerdo con las autoridades de Estados Unidos:

“El 20 de junio de 2013, en Bogotá, Colombia, los acusados seleccionaron al agente especial Watson para un ‘paseo millonario’. Después de que recogieron al agente en un taxi, los acusados lo transportaron y retuvieron. Uno de ellos usó un arma de aturdimiento contra el agente; otro, apuñaló al agente. Watson pudo escaparse de la custodia de los acusados. No obstante, se desplomó a los pocos segundos y fue llevado a un hospital, donde murió por una hemorragia”.

Frente a este hecho, Ospina aseguró en SEMANA que no comprende qué está pasando y que la gran mayoría de paseos millonarios no son bajo los titulares del vehículo.

“En el 90 % de los casos, el taxista subarrienda el taxi sin permiso de la empresa que prestó el carro; y es un tercero quien comete el delito”, precisó.