Paseo millonario a Diana Ospina enciende alarmas en Bogotá: cinco hallazgos clave de la investigación

La Policía Metropolitana de Bogotá logró la captura de dos hombres que, presuntamente, estarían involucrados en el paseo millonario que sufrió Diana Ospina en las calles de Bogotá el pasado 22 de febrero, luego de salir de una fiesta en Theatron. Se conoció que ella fue secuestrada durante 43 horas porque los criminales creyeron que tenía 1.200 millones de pesos en sus cuentas bancarias.

Los detenidos son los hermanos Gómez Cardozo. El primero, Diego Armando, conocido como alias Pachanga, tiene 33 años y cumple detención domiciliaria por los delitos de hurto y porte ilegal de armas. El segundo, Juan Pablo, alias Pablito, de 21 años, había salido de prisión hace seis meses por hurto agravado y tráfico de armas.

Defensa de Diana Ospina solicitó a la Fiscalía medidas de protección tras la captura de los señalados de su secuestro

Pachanga, mientras debía estar en su residencia pagando la sanción, habría actuado como cabecilla de la banda delincuencial dedicada a paseos millonarios. Pablito, por su parte, estaba trabajando como taxista y usaba sus servicios para perfilar a las víctimas, de acuerdo con los hallazgos de las autoridades.

Así lo reveló la Policía: “En un recuento de los hechos, inicialmente, Pablito recogió a la víctima a su salida de un establecimiento nocturno en Chapinero, la llevó hacia su residencia en el barrio Santa María del Lago, donde fue abordada por dos hombres, uno de ellos alias Pachanga, para iniciar un recorrido por diferentes localidades mientras sustraen el dinero de sus cuentas”.

Capturados por el paseo millonario que sufrió Diana Ospina en Bogotá. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

Después de que los medios de comunicación informaran sobre la desaparición de la mujer, alias Pablito se acercó a las instalaciones de la Policía para brindar su versión de los hechos. La interpretación de los uniformados es que entregó datos erróneos para intentar desviar la ruta de la investigación.

El alcalde Carlos Fernando Galán señaló que los capturados sintieron la presión de los investigadores y realizaron maniobras para no ser detenidos. Entre otras cosas, se conoció que eliminaron sus redes sociales, cambiaron de residencia de manera constante y usaron diferentes números telefónicos para evitar ser rastreados por la justicia.

Capturaron a dos sujetos señalados del secuestro y paseo millonario de Diana Ospina en Bogotá

“Estos delincuentes fueron identificados rápidamente y, en el marco de la investigación, en estos treinta días, no lograron evadir a la justicia. ¿Por qué lo digo? Porque se cambiaron de casa cuatro veces, utilizaban teléfonos internacionales para tratar de despistar a los investigadores. Pese a estas medidas desesperadas, gracias al trabajo serio de la Policía, les llegó el día de responderle a la justicia por los delitos que cometieron”, dijo el mandatario.

Él agregó que estos sujetos, posiblemente, están vinculados con otros paseos millonarios, por lo que instó a la comunidad a denunciarlos en caso de que los identifique en otros episodios violentos. Por ahora, ellos serán privados de la libertad y deberán enfrentar un nuevo juicio por la pesadilla que sufrió la mujer durante las 43 horas en las que estuvo privada de la libertad y sufrió violencia física.