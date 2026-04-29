Bogotá se prepara para jornada de vacunación nocturna este 30 de abril de 2026

Para este jueves, 30 de abril de 2026, la Alcaldía de Bogotá, por medio de la Secretaría Distrital de Salud, realizará la movilización de una gran ‘vacunatón‘ nocturna en la capital de Colombia.

Reforzar vacunación contra sarampión: el llamado de la OPS ante aumento de casos en las Américas

De acuerdo con la información dada por la entidad sanitaria, durante este día un total de 42 puntos estarán habilitados en la ciudad durante un horario extendido que comenzará desde las 5:00 p. m. y finalizará a las 9:00 p. m.

El propósito del vacunatón se realiza con el objetivo de ofrecer un espacio para aquellos ciudadanos, trabajadores, cuidadores y personas que tienen limitaciones de tiempo para poder acudir a estos servicios durante horarios convencionales.

Esta jornada se lleva a cabo dentro del marco de la ‘Semana de Vacunación de las Américas’, el cual se extiende hasta el próximo 2 de mayo, visibilizando a la población de Bogotá para que se protejan de enfermedades prevenibles en el país y en el mundo.

La vacunación nocturna se realiza mientras en el mundo se encuentra ante una especial atención de salud pública, que han estado marcados por brotes de tosferina, sarampión y fiebre amarilla, añadiendo los incrementos de virus respiratorios en Bogotá.

Los horarios de atención serán desde las 5:00 p.m. hasta las 9:00 p.m. Foto: Secretaria Distrital de Salud - API

Es ante ello que la Secretaría Distrital de Salud informó que durante la ‘vacunatón‘ el Distrito contará con todos los biológicos del programa permanente, entre ellas, la vacuna contra la influenza, teniendo más de un millón de dosis que serán dirigidas a niños y niñas de 6 meses a 5 años, mujeres gestantes desde la semana 14, adultos mayores de 60 años y personas con comorbilidades.

Asimismo, la Alcaldía tendrá la disposición de 100.000 dosis de triple viral, 44.738 dosis de DPT y 61.901 dosis de vacuna contra el virus del papiloma humano.

Estos son los puntos de vacunación para este jueves 30 de abril de 2026

Localidad de Usaquén

IPS Sura Santa Bárbara — Kr 19 # 123 - 52 (5:00 a 7:00 p. m.)

Javesalud Santa Beatriz — Kr 45 # 123 - 60 (5:00 a 7:00 p. m.)

Dispensario Médico Cantón Subred Norte (Batallón ASPC N°13) — Cl 106 # 7A - 19 (5:00 a 8:00 p. m.)

Localidad de Chapinero

Javesalud Santa Beatriz — Kr 45 # 123 - 60 (5:00 a 7:00 p. m.)

IPS Salud Sura Calle 100 — Av Cl. 100 # 19A - 35 Piso 7 (5:00 a 9:00 p. m.)

Unidad de Servicios Calle 94 — Cl 94 # 23-43 (5:00 a 7:00 p. m.)

Localidad de Engativá

Asistir SAS — Cl 64G # 90A - 40 (5:00 a 8:00 p. m.)

Centro Médico Colsubsidio Tierra Grata — Kr 101 # 69 - 67 (5:00 a 7:00 p. m.)

Unidad de Servicios de Salud Emaús — Cl 64C # 121 - 76 (5:00 a 7:00 p. m.)

Localidad de Suba

Bienestar IPS Sede Colinas — Cl 63A # 35 - 39 (5:00 a 8:00 p. m.)

Centro Especializado de Servicios (CES Suba) — Kr 103B # 152C - 31 (5:00 a 8:00 p. m.)

Localidad de Barrios Unidos

Bienestar IPS Especialistas — Cl 75 # 22 - 66 (5:00 a 8:00 p. m.)

Servisalud QCL Campín — Cl 116 # 71D - 49 (5:00 a 8:00 p. m.)

Lacorsalud UAP Héroes — Cl 75 # 22 - 66 (5:00 a 7:00 p. m.)

Bienestar IPS Sede Especialistas — Kr 69 # 14A - 31 (5:00 a 7:00 p. m.)

Servisalud QCL Campín — Cl 63A # 35 - 39 (5:00 a 8:00 p. m.)

Casa Casa (Simón Bolívar - San Fernando) — Kr 65 # 75B - 55 (5:00 a 9:00 p. m.)

Localidad de Teusaquillo

Unidad de Servicios Calle 26 — Cl 26 # 66A - 48 (5:00 a 7:00 p. m.)

Centro Médico Colsubsidio Calle 26 — Cl 26 # 24 - 52 (5:00 a 7:00 p. m.)

Localidad de Kennedy

Centro Médico Kennedy Bomberos — Cl 42 Sur # 78K - 30 (5:00 a 7:00 p. m.)

Centro Comercial Plaza de las Américas — Tv 71D # 6 - 94 Sur (5:00 a 9:00 p. m.)

Localidad de Puente Aranda

Dispensario Médico FAC — Kr 58 # 9 - 67 (5:00 a 7:00 p. m.)

Centro de Medicina Naval — Kr 58 # 9 - 67 (5:00 a 7:00 p. m.)

Centro de Salud Trinidad Galán — Kr 60 # 4 - 33 (5:00 a 7:00 p. m.)

Centro de Salud Trinidad Galán — Kr 60 # 4 - 15 (5:00 a 7:00 p. m.)

Centro Comercial Outlet Factory (Outlet Factory) — (5:00 a 9:00 p. m.)

Localidad de Fontibón

Centro de Salud Zona Franca — Kr 106 # 15A - 32 (5:00 a 7:00 p. m.)

Terminal Terrestre Salitre — Dg 23 # 69 - 11 (5:00 a 9:00 p. m.)

Localidad de San Cristóbal

Centro Médico Colsubsidio 20 de Julio — Cl 25B Sur # 5B - 87 (5:00 a 7:00 p. m.)

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Virrey Solís IPS Olaya — Cl 27 Sur # 21A - 19 (5:00 a 7:00 p. m.)

Localidad de Antonio Nariño

Centro Médico Colsubsidio Restrepo — Cl 19 Sur # 21 - 32 (5:00 a 7:00 p. m.)

Centro Comercial Centro Mayor — Cl 38A Sur # 34D - 51 (5:00 a 7:00 p. m.)

Localidad de Usme

Centro Comercial AltaVista — Kr 1 # 65D - 58 Sur (5:00 a 9:00 p. m.)

Centro Médico Colsubsidio Santa Librada — Kr 1 # 76A - 04 Sur (5:00 a 7:00 p. m.)

Localidad de Tunjuelito

ESM Cantón Sur — Km 3 vía Usme (5:00 a 7:00 p. m.)

Servimed IPS — Cl 53A Sur # 32 - 72 (5:00 a 7:00 p. m.)

Localidad de Ciudad Bolívar

Centro Comercial Villa del Río — Dg 57C Sur # 62 - 60 (5:00 a 9:00 p. m.)

USS Candelaria La Nueva — Kr 51 # 59C - 40 Sur (5:00 a 9:00 p. m.)

Asistir Salud IPS Sede Ensueño — Cl 59C Sur # 51-21, Local 120, Puerta 2 (5:00 a 7:00 p. m.)

Localidad de Bosa