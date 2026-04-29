Gustavo Petro había dicho que iba a liquidar las EPS quebradas, pero ahora le apuesta a otra polémica fórmula

En el consejo de ministros de este martes, el presidente Gustavo Petro anunció que buscará tomar medidas drásticas contra las EPS que están en graves problemas financieros.

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“Si se liquidan las EPS, no se pagan las deudas que tienen con el sistema hospitalario y clínico del país. Por eso he propuesto quitar las licencias: así se mantiene la deuda de los propietarios de las EPS y debe ser pagada”, dijo el primer mandatario.

"He propuesto quitar las licencias: así se mantiene la deuda de los propietarios de las EPS y debe ser pagada”, dijo el presidente Gustavo Petro en el consejo de ministros de este martes. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/pxKvolHaLe — Revista Semana (@RevistaSemana) April 29, 2026

Esa declaración contrasta con lo que había dicho el mismo Petro en otro consejo de ministros en marzo. Allí, al recordar que la deuda de las EPS con los hospitales podría estar alrededor de 50 billones dijo:

“Entonces -ministro de Hacienda y ministro de Salud- todas las EPS que estén en quiebra se liquidan, dentro o fuera; ya no tenemos alternativas. El Congreso no aprobó la reforma (a la salud), ya no queda sino este último trato”.

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Petro agregó que sería “un suicidio para Colombia es sacar 50 billones de pesos del Gobierno para trasladarlos a pagar la deuda de las EPS, que es pagar la deuda a los dueños privados de las EPS; es mejor que se liquiden, por lo menos no producimos ese daño a la estabilidad fiscal de Colombia”.

"Este Gobierno a las más malas EPS les quita la licencia de salud" Foto: Prensa Presidencia

Por eso su nueva tesis no apunta a la liquidación, sino al retiro de la licencia para operar. Petro niega que exista una debacle del sector salud, que ha sido expuesta a varias voces por las EPS y los pacientes, pero también documentada por entidades como la Contraloría que en un detallado informe demostró cómo la gestión del gobierno con las EPS intervenidas ha tenido pésimos resultados.

“Es mentira que aquí hay un caos en salud: se llaman determinantes sociales de la salud, según la ley, tiene que ver con el agua potable, que mejoramos; tiene que ver con la nutrición de los colombianos, que mejoramos; tiene que ver con el aire, que solo se puede mejorar si cambiamos a transporte eléctrico, etc.”, explicó en su alocución del lunes.

“Daniel Quintero llega a hacer el trabajo sucio del presidente Petro”: grave advertencia de Andrés Forero

El presidente apunta a tomar una medida radical antes de dejar el poder: “Este Gobierno a las más malas EPS les quita la licencia de salud. Nadie sabe que esto existe, no lo hemos hecho hasta ahora, pero debe ser una decisión de la Supersalud”. El anuncio coincide con el polémico nombramiento de Daniel Quintero en ese cargo.

Daniel Quintero Gustavo Petro Foto: Tomada de X @QuinteroCalle

El primer mandatario asegura que fue la justicia la que le abrió esa puerta. Según dijo, el sustento del retiro de la licencia estaría en la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia que suspendió de manera provisional el Decreto 0182 de 2026. En este, el Gobierno ordenaba el reordenamiento territorial y traslado masivo de usuarios entre las EPS.

Según Petro, con ese fallo, el “Tribunal acaba completamente la posibilidad de eficiencia en las EPS, tanto intervenidas como no intervenidas. No es el único problema, pero es uno de los más graves. Y evitó la solución del Gobierno. En una política de atranque y atranque de la reforma de salud, que lo único a lo que está conduciendo es a que hoy todas las EPS están quebradas”.

"Es mentira que aquí hay un caos en salud", dijo el presidente Petro. Foto: Presidencia

En el consejo de ministros de este miércoles, el presidente agregó que es víctima de la “mala propaganda”. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo hizo una presentación de los indicadores de las EPS. “Muchas no cumplen sus indicadores de capital mínimo”, dijo y le endilgó la responsabilidad a Alejandro Gaviria.

El exministro respondió: “Termina el gobierno y siguen con el espejo retrovisor. Una confesión involuntaria de la ineficacia, la incompetencia y la perversidad de un gobierno que se decía de la vida y solo trajo muerte y sufrimiento a cientos de miles de pacientes”.

#SALUD | ministro Guillermo Alfonso Jaramillo aseguró que varias EPS llegan a 2025 con capital mínimo en negativo y sin cumplir indicadores financieros, y sostuvo que la crisis viene de años atrás.



Indicó que desde 2013, en el gobierno de Alejandro Gaviria, ya se advertía falta… pic.twitter.com/n1nLeIJwHf — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 29, 2026

“Pueden mostrar estadísticas espurias y repetir infinitas veces las mismas mentiras y el mismo relato, pero tres verdades son evidentes: la seguridad está en caos, la salud ha empeorado (y con ella el sufrimiento humano) y la corrupción ha sido generalizada y atroz”, agregó Gaviria en otro trino.