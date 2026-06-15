Katherine Miranda carga contra el presidente Petro a seis días de las elecciones: “El domingo ganará el voto castigo”

El próximo domingo, 21 de junio, los colombianos saldrán a las urnas a elegir al nuevo presidente de la República, entre los candidatos del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, y del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

No le creen al petrismo: “Petro seguirá con su constituyente, independientemente de lo que diga su candidato Cepeda”

En medio de la agitada campaña electoral, la representante a la Cámara Katherine Miranda, publicó un mensaje en su cuenta de la red social X, donde arremete contra el presidente Gustavo Petro.

“Cuatro años atacando a quien piensa distinto, erosionando la separación de poderes, amenazando con una constituyente y enarbolando símbolos de confrontación tendrán consecuencia”, manifestó Miranda.

La congresista ha sido una férrea crítica del Gobierno del actual mandatario y se ha mantenido en oposición a lo largo de su estadía en el legislativo. Por eso, aseguró que “el domingo ganará el voto castigo contra Petro

“Colombia es una democracia, no una revolución, y las urnas se encargarán de recordárselo a Petro”, escribió la representante a la Cámara.

Miranda ya había anunciado que votará por Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo en segunda vuelta presidencial. La congresista apoyó a Paloma Valencia en las elecciones del 31 de mayo.