Gloria Arizabaleta, la excongresista que ordenó suspender al presidente Petro, designó a Luis Gustavo Moreno como su abogado

La excongresista Gloria Arizabaleta anunció que designó al abogado Luis Gustavo Moreno Rivera para asumir su defensa técnica dentro del proceso que adelanta la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que la investiga por la decisión mediante la cual ordenó la suspensión del cargo del presidente Gustavo Petro.

El anuncio se conoció este 4 de agosto, días después de que la Corte Suprema fijara para el miércoles 2 de septiembre, a las 9:00 a. m., la diligencia de indagatoria de la exrepresentante a la Cámara, la cual se realizará en el Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá.

Arizabaleta es investigada por los presuntos delitos de concusión, prevaricato por acción, tráfico de influencias y revelación de secreto. La investigación está relacionada con la decisión que firmó en junio pasado para suspender del cargo al jefe de Estado.

Por estos hechos, la Procuraduría General de la Nación la suspendió de su cargo y abrió una investigación disciplinaria al considerar que se habría presentado una extralimitación de funciones, debido a que la decisión no fue remitida a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, como corresponde en este tipo de actuaciones.

Al dar a conocer la designación de su defensa, la excongresista aseguró que atenderá los requerimientos de la justicia y manifestó su disposición de colaborar con el proceso.

“Informo a la opinión pública que atenderé todos los llamados de la justicia con plena disposición y en un marco de colaboración eficaz con las autoridades. Para tal efecto, he conferido poder al abogado Luis Gustavo Moreno Rivera, quien asumirá mi defensa técnica y ejercerá las actuaciones necesarias para garantizar el respeto de mi presunción de inocencia, el derecho a la defensa y el debido proceso, en el marco de las actuaciones que adelanta la Honorable Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia”, anunció Arizabaleta.