El exsenador Gustavo Bolívar se sumó a las reacciones del anuncio que hizo el presidente electo, Abelardo De La Espriella, sobre aumentar el subsidio para los adultos mayores hasta 400.000 pesos mensuales.

A través de su cuenta de X, Bolívar aseguró que este proyecto, que beneficia a muchos abuelos y abuelas, siempre ha estado desfinanciado debido a que, para pagar cada uno de los bonos, el dinero sale del Fondo de Solidaridad, el cual fue creado por la reforma pensional y esta sigue frenada en la Corte.

“Si se pagó, es por la terquedad de Petro por sacar del hambre a 3 millones de viejos”, escribió.

En ese sentido, Bolívar apuntó que, si el presidente electo quiere en verdad cumplir ese objetivo de subir a 400.000 pesos el dinero que se le da a los adultos mayores, debe obligatoriamente “alistar” 15 billones de pesos anuales.

Esa sería, según él, la cifra que se necesitaría para alcanzar esto. Señaló que el próximo mandatario lo tendrá más fácil, ya que el alto tribunal quitará la traba que hay.

“Pero fácil, ya con Petro fuera del cargo, les prometo que la Corte Constitucional da por terminado el golpe blando y desempantana la reforma pensional en 3, 2, 1…”, dijo.

El exsenador cerró diciendo: “Guarden este tuit”.