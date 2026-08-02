Presidente Abelardo De La Espriella anunció que aumentará subsidio para abuelitos a 400 mil pesos mensuales

Abelardo De La Espriella, presidente electo, informó que aumentará el subsidio del adulto mayor a 400 mil pesos. Sin embargo, eso lo hará cuando arregle las finanzas del programa, pues reveló que enfrenta una grave desfinanciación.

Él contó que Colombia Mayor, la iniciativa que facilita la distribución de los recursos para los adultos vulnerables, está en crisis: “Estoy recibiendo el programa absolutamente desfinanciado”. Y culpó a la administración de Gustavo Petro.

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Así lo declaró: “El gobierno irresponsable y ladrón se gastó la plata de nuestros viejitos en el primer semestre del año, en plena campaña electoral. Los recursos que debían alcanzar para todo el año, se agotaron en julio".

La versión del presidente electo es que hacen falta 3,2 billones de pesos para garantizar los pagos de agosto a diciembre, para así cumplirle a más de 3 millones de adultos mayores.

Abelardo de la Espriella durante sus declaraciones de este 2 de agosto. Foto: Captura transmisión

Pese a este escenario, De La Espriella indicó que cumplirá: “Los pagos se harán. Solamente les pido unas semanas mientras ponemos la casa en orden y eliminamos el gasto innecesario, y destinamos esos recursos a quienes más los necesitan”.

Esa última tarea le fue asignada a la directora del Departamento de Prosperidad Social, Sandra Suárez, y al ministro de Hacienda, Miguel Gómez: “Por favor, encárguense de que esto ocurra. Mi Gobierno administrará cada peso con responsabilidad”.

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Finalmente, De La Espriella informó que, una vez superada esta crisis, aumentará el valor del subsidio a 400 mil pesos mensuales: “Quienes trabajaron toda una vida por este país merecen una vejez digna. El tigre les va a cumplir”.

Además de estos anuncios, el presidente electo presentó a Claudia Benavidez Salazar como la nueva ministra de Ciencia, indicó que le presentará al país la política de seguridad el 7 de agosto y rechazó los señalamientos que ha recibido por cuenta de la sede presidencial que se adecúa en un batallón militar de Barranquilla.