El presidente electo Abelardo De La Espriella anunció este domingo, 2 de agosto, a Claudia Benavides Salazar como nueva ministra de Ciencia y Tecnología.

Según el primer mandatario electo, la nueva jefa de esa cartera fue seleccionada mediante el banco de talentos que abrió su gobierno.

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Abelardo de la Espriella durante sus declaraciones de este 2 de agosto. Foto: Captura transmisión

Con esta designación, De La Espriella termina la conformación del gabinete que lo acompañará a gobernar a partir del próximo 7 de agosto.

La elección, según informó su equipo de prensa, se realizó entre los profesionales inscritos en el denominado Banco de Talentos de la Patria Milagro, con base en criterios de mérito, preparación académica y experiencia.

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El presidente electo Abelardo De La Espriella junto a los ministros designados durante su tercer consejo de gobierno. Foto: Redes/ Jorge Orozco

De acuerdo con el comunicado oficial, la nueva ministra tendrá el reto de recuperar la confianza de la comunidad científica y de los investigadores del país, fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y convertir el conocimiento en soluciones para las comunidades, oportunidades para las empresas y herramientas para el desarrollo de las regiones.

Benavides Salazar es ingeniera industrial de la Universidad Nacional de Colombia, cuenta con una maestría en creatividad e innovación y un doctorado en competitividad, innovación y sostenibilidad.

El presidente electo Abelardo De La Espriella citó para este sábado un retiro espiritual con todo su equipo de trabajo. Foto: Captura de pantalla @jrestrp

Además, acumula 25 años de experiencia en la estructuración de proyectos, el desarrollo de empresas de base tecnológica, la docencia universitaria y la articulación entre la academia, el sector productivo y el Estado.

El presidente electo señaló que uno de los propósitos de su administración será convertir el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en un motor para la transformación productiva del país. Para ello, planteó la consolidación de una política de Estado con reglas estables y el impulso de una mayor inversión pública y privada en investigación, desarrollo e innovación.