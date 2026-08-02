Petro volvió cuestionar el retiro espiritual de Abelardo De La Espriella: “falsos cristianos y pastores idólatras”

El presidente Gustavo Petro criticó fuertemente, una vez más, al presidente electo Abelardo De La Espriella, por la controversia que ha rodeado el retiro espiritual que este realizó durante el fin de semana junto con los ministros y altos funcionarios que integrarán su gobierno.

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A través de su cuenta de X, el mandatario publicó un mensaje con fuertes referencias religiosas en el que cuestionó a quienes, según él, utilizan el cristianismo mientras promueven el odio.

“Falsos los cristianos que llevan odio en su corazón y pregonan el odio, falsos sus pastores idólatras de la codicia”, escribió Petro.

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El presidente electo Abelardo De La Espriella citó para este sábado un retiro espiritual con todo su equipo de trabajo. Foto: Captura de pantalla @jrestrp

El jefe de Estado también sostuvo que el mensaje de Jesucristo está basado en el amor al prójimo y no en la confrontación. “Jesús dijo amar al prójimo y el último será el primero, jamás dijo odiar y destripar al prójimo, eso lo hace Satanás con rezos falsos”, afirmó.

En el mismo mensaje agregó una reflexión sobre la salvación desde la perspectiva cristiana. “La salvación divina es de la humanidad toda, es colectiva; la salvación no es individual y mucho menos por dinero”, concluyó.

El equipo del gobierno entrante durante el retiro espiritual que se desarrolló este sábado en el Atlántico. Foto: captura de pantalla

Las declaraciones llegan en medio del intenso debate político que provocó el retiro espiritual encabezado por De La Espriella, un encuentro que generó críticas desde distintos sectores por el componente religioso de la actividad que, según los detractores, violaba el carácter laico de Colombia.