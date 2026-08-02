Federico Gutiérrez defiende retiro espiritual de Abelardo De La Espriella: “Nos quieren hacer creer que ya hasta creer en Dios es pecado”

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, salió en defensa del presidente electo, Abelardo De La Espriella, tras las críticas que ha generado el retiro espiritual que adelanta junto con el equipo que asumirá el Gobierno nacional el próximo 7 de agosto.

“Me resbalan los ataques”: Abelardo De La Espriella publica emotivo mensaje en sus redes sociales

A través de su cuenta en X, Gutiérrez rechazó los cuestionamientos y aseguró que el encuentro hace parte de una jornada de trabajo antes del inicio de la nueva administración.

“Nos quieren hacer creer que ya hasta creer en Dios es pecado. No jodan”, escribió el mandatario local, antes de cuestionar a quienes han criticado la actividad.

“Las grandes transformaciones solo son posibles cuando uno se rodea de las personas correctas”: Abelardo De La Espriella

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, citó para este sábado un retiro espiritual con todo su equipo de trabajo. Foto: Captura de pantalla @jrestrp

En el mismo mensaje agregó: “Ahora el ‘gran problema’ de Colombia para unos muy pocos es que el presidente electo, Abelardo De La Espriella, haya hecho una jornada de TRABAJO con RETIRO ESPIRITUAL, con su equipo que gobernará a partir del próximo viernes 7 de agosto”.

Las declaraciones de Gutiérrez se producen en medio del debate político que ha suscitado la decisión del Tigre de reunir a los integrantes de su futuro gabinete y colaboradores más cercanos en un espacio que combina actividades de planeación del Gobierno con momentos de reflexión espiritual.