“No hay dinero que pague aguantar a Verónica (Alcocer)”: Eva Ferrer en audios revelados por SEMANA

En su última portada, SEMANA publicó reveladores audios que demostrarían cómo alrededor de Verónica Alcocer presuntamente se habría dado una danza de los millones. Eva Ferrer, quien fue su mano derecha y la directora de su marca personal en la campaña presidencial, narró la estrafalaria vida llena de altísimos gastos de la primera dama. Habló de los dineros que le habrían dado los llamados “catalanes” a cambio de millonarios beneficios en negocios relacionados con el Gobierno Petro.

SEMANA revela explosivos audios que comprometen gravemente a Verónica Alcocer y a su círculo de amigos catalanes en presuntos hechos de corrupción: “Mafia, banda de criminales”

Ferrer, quien tiene un ácido humor, aseguró que todo ese dinero que les pudo llegar es bien merecido. Contó que Alcocer es una mujer con un carácter muy difícil. Además, habló de Manel Grau, el catalán que es más cercano a ella.

“Manel… este también me dijo: ‘Bueno, qué sueldo’. Y luego, pensando, le digo: ‘Es que no hay dinero que pague aguantar a Verónica’. ¿Esta señora? ¿Aguantar a esa señora? Dios. No hay dinero que aguante a esa señora. Yo le digo, ojalá… Yo siempre le he dicho a Manel: ‘Ojalá estén saliendo mil negocios y ganéis mucha pasta, porque te lo mereces todo’. La tía es un (uff)... Un ratito, estupendo, pero…”, se escucha en las grabaciones que publicó SEMANA.