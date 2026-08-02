Con esto salió Alfredo Arias tras la derrota de Junior ante Millonarios en Barranquilla: preocupación total

La preocupación va en aumento en el Junior de Barranquilla luego de las dos primeras salidas en la Liga Betplay y la eliminación en la Copa Colombia a manos de su equipo filial. Un pésimo comienzo para el actual campeón y la presión se hace sentir en el técnico Alfredo Arias.

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Y es que luego de salir campeón tras vencer a Atlético Nacional en la final, se creía que el comienzo para el segundo semestre iba a ser diferente y solvente, pero la realidad es que el Junior presenta una prematura eliminación en la Copa Betplay y dos derrotas consecutivas en la Liga.

Todo comenzó mal con el Deportes Tolima en Ibagué, donde perdió en el debut y solo Guillermo Paiva pudo descontar para el 2-1 final. Entre semana sintió la eliminación a manos del Barranquilla FC en la Copa y las críticas iban en aumento. Para rematar, por la segunda fecha de la Liga, cayó 1-0 ante Millonarios en el estadio Romelio Martínez.

En la cita con Millonarios se creía que era el momento ideal para levantar cabeza y sumar los primeros tres puntos, pero nada de eso sucedió y es que ni siquiera el empate se pudo rescatar tras el gol de Rodrigo Contreras al 94′ para el agónico triunfo del Embajador en la ciudad de Barranquilla.

Alfredo Arias, DT del Junior de Barranquilla. Foto: Cristian Bayona

De por sí, era un partido destinado al 0-0, insípido en opciones de gol, pero una jugada individual de Millonarios marcó la diferencia y castigó a Junior de Barranquilla, incapaz de abrir el marcador más que por virtud defensiva del rival, por enredarse en sus propias posesiones. Millonarios, por su parte, tuvo una posibilidad clarísima en la reposición y así se quedó con el triunfo por la mínima diferencia.

Preocupación para Alfredo Arias

“No podemos regalar más tiempo, necesitamos enfocarnos en el próximo partido. El primer equivocado fui yo al fijarnos en el objetivo que todos deseamos, pero está lejos (tricampeonato). Primero por que no ganamos. Entonces tenemos ahora que ganarle a Pereira, no hay otro objetivo ni visión más que ese”, dijo Alfredo Arias en la rueda de prensa.

Y es que hasta el minuto 90 del partido en el estadio Romelio Martínez no había alegrías y las malas entregas, duelos perdidos, el destiempo en las marcas y pases profundos, más los correctivos defensivos, eran los protagonistas.

“Lo intentamos durante 90 minutos, incluso en defensa lo hicimos bien, estábamos concentrados. Fuimos muy erráticos en tres cuartos de cancha para adelante. No fuimos efectivos. Todos los ataques que hicimos, cuando tuvimos la pelota, fuimos muy inefectivos”, explicó Alfredo tras la caída.

Mucho por mejorar en el Junior

Los arqueros Mauro Silveira y Javier Burrai eran espectadores con un balón yendo al borde de las áreas, pero sin ideas o apertura por las bandas para abrir el marcador. Sin duda, el funcionamiento también pone a pensar a Arias.

“Es momento de ponernos más unidos que nunca puertas para adentro. En el plantel estamos en un momento muy difícil. Me preocupa el desempeño en el juego, tenemos que fortalecernos, decirnos qué no está funcionando y corregir. Enfocarnos en el próximo partido. De los errores se aprende", puntualizó el entrenador.