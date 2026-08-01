Tabla de posiciones de Liga BetPlay tras DIM vs. Cali y Junior vs. Millonarios: líder sorpresivo

A lo largo de este sábado, 1 de agosto, se disputó buena parte de la fecha 2 de la Liga BetPlay 2026-II.

En acción entraron clubes de renombre como Independiente Medellín, Deportivo Cali, Junior de Barranquilla, Deportes Tolima y Millonarios. Ninguno de estos tomó el liderato en solitario; se lo adjudicó Águilas Doradas que lleva una campaña ideal con mejores números que todos los demás.

Los persigue al cuadro antioqueño Deportes Tolima y DIM, que cuentan también con dos victorias, pero no tienen las estadísticas suficientes para ponerse en la primera casilla.

DIM lo ganó en la última

Un reñido partido se dio en la noche sabanita en el estadio Atanasio Girardot entre DIM y Deportivo Cali. Fue Diego Moreno el que desequilibró el marcador en favor de los poderosos por 1-0 cuando corría el minuto 90+3’.

Para Amaranto Perea, DT del Medellín, fue un alivio el triunfo para los suyos después de la eliminación a mitad de semana en Copa Sudamericana a manos de Vasco de Gama.

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Adicionalmente, la imagen del entrenador desencajado en una pelea con unos de sus dirigidos también había dejado un mal último recuerdo del exasistente técnico de Néstor Lorenzo en Selección Colombia.

Para los paisas haber arracando de dicha forma tan positiva les beneficia en busca de una clasificación anticipada. En las próximas jornadas se les vienen retos de gran complejidad como visitar a Deportes Tolima y recibir a Millonarios.

Un mágico Junior vs. Millonarios

Hasta el minuto 80 ninguna alegría hubo en el estadio Romelio Martínez en medio del partido entre Junior y Millonarios. Fueron aproximaciones de lado y lado, sin peligro real en los arcos defendidos por Silveira y Burrai, respectivamente.

Junior vs. Millonarios, de la fecha 2 de Liga BetPlay 2026-II Foto: Colprensa

Los goles se guardaron para el final. El autor del único tanto fue Rodrigo Contreras, extranjero del embajador quien con un remate característico de su repertorio puso el 0-1 en el 90+4′.

Tolima lo ganó en Valledupar

En su visita al estadio Armando Maestre Pavajeau, Deportes Tolima pudo obtener su primer triunfo en condición de visita. Los de Sebastián Oliveros lograron remontar un 1-0 en contra y terminaron 1-2.

El conjunto local abrió el marcador gracias a un gol de Felipe Pardo, que ilusionó a la afición vallenata con un resultado positivo. Sin embargo, el cuadro pijao reaccionó en la segunda mitad y encontró la igualdad mediante un cobro de penal convertido por Luis Sandoval.

Cuando el empate parecía definitivo, Jorge Cabezas Hurtado apareció en el tiempo de reposición (90+4) para marcar el tanto del triunfo y darle los tres puntos a Tolima.

Águilas voló alto en Pasto

Águilas Doradas dio la sorpresa este sábado al vencer 2-1 a Deportivo Pasto en el estadio Departamental Libertad, por la segunda fecha de la Liga BetPlay II-2026.

El conjunto antioqueño golpeó primero con un tanto de Javier Mena y amplió la diferencia gracias a Anthony Vásquez, que aprovechó un descuido defensivo para poner el segundo.

El equipo nariñense reaccionó y descontó por intermedio de Jorge Obregón, pero no logró evitar la derrota ante su afición. Además, Pasto sufrió la expulsión de Matías Pisano en el minuto 69, complicando aún más sus opciones de rescatar al menos un punto.