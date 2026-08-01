Los 10 jugadores más caros de la Liga BetPlay: el listado cambió para el segundo semestre

La Liga BetPlay 2026-II está en marcha con nuevas figuras que llegaron en el mercado de fichajes y otros que continúan siendo protagonistas en el fútbol profesional colombiano.

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Según Transfermarkt, la lista de los 10 jugadores más caros se modificó tras la llegada de Stiven Barreiro. El defensor central aterrizó en Millonarios procedente del Club León de México, donde había sido compañero de James Rodríguez.

Esta es la clasificación (actualizada) para el segundo semestre de 2026:

1. Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional) - 5 millones de euros

El volante y canterano de Atlético Nacional ha deslumbrado con sus jugadas desde que debutó en el fútbol profesional. El semestre pasado fue titular indiscutible, al punto que Néstor Lorenzo lo incluyó en la prelista de convocados para el Mundial 2026.

Ahora mismo está en el pico más alto de su valor en el mercado, según Transfermarkt.

Juan Manuel Rengifo, volante creativo de Atlético Nacional. Foto: Getty Images

2. Yeison Guzmán (América de Cali) - 2.5 millones de euros

El volante de América de Cali recuperó su confianza bajo las órdenes de David González. Después de experiencias no tan gratas en Rusia y Brasil, volvió al fútbol colombiano para manejar los hilos en el mediocampo escarlata.

Su valor más alto fue de 2.8 millones de euros en 2024.

Yeison Guzmán celebrando un gol con América de Cali ante Inter de Bogotá. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

3. Cristian ‘Chicho’ Arango (Atlético Nacional) - 2.5 millones de euros

Atlético Nacional dice presente por segunda vez en este listado. A pesar de sus lesiones y suplencias, el ‘Chicho’ Arango se consolida como el tercer jugador más caro de la Liga BetPlay.

Su valor en el mercado se encuentra en curva descendente por la edad y el rendimiento de los últimos dos años. En 2024, cuando jugaba para San José Earthquakes, llegó a costar 7.5 millones de euros.

Chicho Arango en su presentación oficial como delantero de Atlético Nacional. Foto: Atlético Nacional

4. Joel Canchimbo (Junior de Barranquilla) - 2 millones de euros

El canterano de Junior de Barranquilla se hizo conocido con la Selección Colombia Sub-20 y, aunque no es habitual titular, se le considera pieza talento de exportación.

5. Josen Escobar (América de Cali) - 2 millones de euros

Después de una corta experiencia por el Medio Oriente, Josen Escobar regresó al América de Cali y ahora es el jefe del mediocampo como escudero de Yeison Guzmán.

A sus 21 años, tiene más de 100 partidos jugados en primera división.

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6. Émerson Batalla (Atlético Bucaramanga) - 2 millones de euros

El fichaje más caro en la historia de Atlético Bucaramanga empezó el semestre con pie derecho. El fin de semana pasado el marcó a Millonarios en la agónica victoria por 1-0 en el Estadio El Campín de Bogotá.

Su carrera ha pasado por otros clubes importantes como Santa Fe, América de Cali y Medellín.

7. Alfredo Morelos (Atlético Nacional) - 2 millones de euros

Alfredo Morelos sigue siendo referente en ataque de Atlético Nacional. Aunque quedó con la mancha del penal errado contra Junior de Barranquilla en la final del primer semestre, el cuerpo técnico de Lucas González le dio su respaldo para ser titular este semestre.

Morelos alcanzó el punto máximo de su valor de mercado en Rangers, donde llegó a costar 15 millones de euros.

8. Stiven Barreiro (Millonarios) - 1.8 millones de euros

El nuevo fichaje de Millonarios sacudió la lista de los jugadores más caros del FPC y entró directo al octavo lugar. Después de pasar varios años en la Liga MX, aceptó el reto de volver para reforzar la nómina del cuadro embajador.

En México vistió la camiseta de Atlas, Pachuca y Club León.

9. Halam Loboa (Independiente Medellín) - 1.8 millones de euros

El canterano de Independiente Medellín tiene un valor de 1.8 millones de euros con solo 20 años de edad. Aunque ha recibido ofertas del exterior, la dirigencia del ‘poderoso’ tiene altas expectativas para dejarlo salir y lo cuida como un tesoro.

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10. Jorman Campuzano (Atlético Nacional) - 1.8 millones de euros

Jorman Campuzano cierra el ‘top 10′ por encima de Cristopher Fiermarin (Atlético Bucaramanga) y Mateo Castillo (América de Cali). A Nacional llegó como préstamo desde Boca Juniors, pero hizo méritos para quedarse y obligar al esfuerzo de la dirigencia.

Su máximo valor de mercado, según Transfermarkt, fue en 2021 con 3.5 millones de euros.