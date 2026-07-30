Dejó al Atlético Nacional y ahora se llena de gloria en la Sudamericana: su gol eliminó a gigante brasileño

Gesta totalmente épica del fútbol boliviano en suelo brasileño. En la previa de la serie Bolívar vs. Gremio, claramente el favoritismo iba para el gigante de Porto Alegre, pero en la cancha todo fue muy diferente y ahora el club de La Paz se instala en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

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El equipo boliviano sorprendió a Sudamérica y fue muy superior a Gremio tanto en la ida en La Paz como la vuelta en el Arena Do Gremio de Porto Alegre. En el compromiso en el estadio Hernando Siles de la capital boliviana, el local ganó 3-2 y ya avisaba que quería ingresar a los octavos de la Copa Sudamericana.

En la vuelta en Porto Alegre, cuando se esperaba que Gremio pudiera revertir la serie, Bolívar de La Paz sorprendió y abrió el marcador a través de Dairon Asprilla, un atacante que recién salió de Atlético Nacional y rápidamente pudo firmar con el club más importante del fútbol boliviano.

Sobre el minuto 16, Dairon Asprilla anotó el gol que colocaba la tarea de Gremio mucho más complicada. La defensa captó la pelota tras un avance de Bolívar y ahí hubo un pase largo para Dairo Asprilla, quien aprovechó su velocidad, enganchó y se sacó a dos marcadores para rematar de sorpresa al primer palo.

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Un golazo que puso a festejar al técnico Alejandro Restrepo y a Bolívar tras poner el 1-0 y el 4-2 en la serie que perjudicaba en gran medida a Gremio, que nunca encontró la posibilidad para al menos descontar en el marcador y volver al juego para buscar el pase a la siguiente ronda.

Gremio pasa a octavos con cuota colombiana

En la ida, Dairon Asprilla también se hizo presente en el marcador y aportó en los tres goles de Bolívar en La Paz. Ahora, repitió la dosis y se hace la figura indiscutida, hasta el momento, en el esquema de Alejandro Restrepo. Por otra parte, los colombianos de Gremio se retiran con caras largas, José Enamorado y Miguel Monsalve.

Dairon Asprilla celebra el gol ante Gremio Foto: Oficial Conmebol

De esta manera, Bolívar consume el batacazo en los playoffs de la Copa Sudamericana y se instala en los octavos, mientras Gremio de Porto Alegre es noticia en Sudamérica por la prematura eliminación. Ahora, al club boliviano le espera Sao Paulo, otro durísimo rival brasileño.

El DT Alejandro Restrepo también tuvo pasado en Atlético Nacional, con el que ganó una Copa Betplay. Recientemente, dirigió al Independiente Medellín.