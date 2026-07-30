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Once Caldas se suma a las llaves de octavos de Copa Betplay: así va el cuadro a falta de Santa Fe o Unión

El club de Manizales se une a los octavos de final de la Copa Betplay. Solo queda un cupo en el cuadro.

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William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

30 de julio de 2026 a las 8:47 p. m.
Trofeo de la Copa BetPlay
Trofeo de la Copa BetPlay Foto: Colprensa

Once Caldas hizo un trámite con el Envigado y se impuso con contundente 3-0 en el partido de vuelta por la fase 1B de la Copa Betplay. El equipo de Dayro Moreno y el técnico Hernán Darío Herrera se meten en el cuadro del torneo y no descartan el título que les daría el cupo a la Copa Sudamericana.

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De esta manera, solamente queda por definir el ganador entre Santa Fe y Unión Magdalena, que la ida tendrá lugar el próximo 5 de agosto. El ganador de esta serie se enfrentará contra Fortaleza CEIF en los octavos de final.

Resultados de la vuelta de la fase 1B de la Copa Betplay

  • Internacional de Palmira 1 - 2 Internacional de Bogotá (Inter Bogotá ganó 3-1 en el global)
  • Barranquilla F.C. 3 - 3 Junior (empate 5-5 en el global, ganó Barranquilla por penales)
  • Real Cartagena 1 - 1 América de Cali (América ganó 3-2 en el global)
  • Deportes Quindío 2-1 Deportes Tolima (empate 3-3 en el global, Quindío ganó 4-2 en penaltis)
  • Deportivo Pasto 3-0 Bogotá FC (Pasto ganó 3-1 en el global)
  • Tigres 0-2 Atlético Nacional (Nacional ganó 4-0 en el global)
  • Envigado 0-3 Once Caldas (Once Caldas ganó 6-0 en el global)
  • Santa Fe vs. Unión Magdalena, por definir.

Lista de clasificados a octavos de Copa BetPlay

  1. Deportes Quindío
  2. Deportivo Pasto
  3. Atlético Nacional
  4. Internacional de Bogotá
  5. Barranquilla F.C.
  6. América de Cali
  7. Once Caldas
  8. Santa Fe o Unión Magdalena

Lista de eliminados en la fase 1B de Copa BetPlay

  • Deportes Tolima
  • Bogotá F.C.
  • Tigres
  • Internacional de Palmira
  • Junior de Barranquilla
  • Real Cartagena
  • Envigado
  • Santa Fe o Unión Magdalena

Cruces confirmados en octavos de final

  • Internacional de Bogotá vs. Real Cundinamarca
  • Deportes Quindío vs. Llaneros
  • América de Cali vs. Deportivo Pereira
  • Barranquilla F.C. vs. Millonarios
  • Atlético Nacional vs. Deportivo Cali
  • Deportivo Pasto vs. Independiente Medellín
  • Once Caldas vs. Alianza Valledupar
  • Santa Fe / Unión Magdalena vs. Fortaleza CEIF
Cuadro de la Copa Betplay
Cuadro de la Copa Betplay Foto: Oficial Dimayor

Santa Fe vs. Unión Magdalena ya tiene horario

En las últimas horas, la Dimayor confirmó que la ida de la fase 1B entre Santa Fe y Unión Magdalena se jugará el próximo miércoles 5 de agosto en el estadio El Campín de Bogotá, a partir de las 7:00 p.m., esto porque el duelo del club bogotano ante Deportivo Pereira quedó aplazado hasta finales de septiembre en el Hernán Ramírez Villegas.

Esta serie ni siquiera ha arrancado debido a la participación de Santa Fe en la Copa Sudamericana y sus partidos ante Caracas FC se cruzaban con las fechas de la fase 1B de la Copa Betplay.