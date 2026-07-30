Once Caldas se suma a las llaves de octavos de Copa Betplay: así va el cuadro a falta de Santa Fe o Unión

Once Caldas hizo un trámite con el Envigado y se impuso con contundente 3-0 en el partido de vuelta por la fase 1B de la Copa Betplay. El equipo de Dayro Moreno y el técnico Hernán Darío Herrera se meten en el cuadro del torneo y no descartan el título que les daría el cupo a la Copa Sudamericana.
De esta manera, solamente queda por definir el ganador entre Santa Fe y Unión Magdalena, que la ida tendrá lugar el próximo 5 de agosto. El ganador de esta serie se enfrentará contra Fortaleza CEIF en los octavos de final.
Resultados de la vuelta de la fase 1B de la Copa Betplay
- Internacional de Palmira 1 - 2 Internacional de Bogotá (Inter Bogotá ganó 3-1 en el global)
- Barranquilla F.C. 3 - 3 Junior (empate 5-5 en el global, ganó Barranquilla por penales)
- Real Cartagena 1 - 1 América de Cali (América ganó 3-2 en el global)
- Deportes Quindío 2-1 Deportes Tolima (empate 3-3 en el global, Quindío ganó 4-2 en penaltis)
- Deportivo Pasto 3-0 Bogotá FC (Pasto ganó 3-1 en el global)
- Tigres 0-2 Atlético Nacional (Nacional ganó 4-0 en el global)
- Envigado 0-3 Once Caldas (Once Caldas ganó 6-0 en el global)
- Santa Fe vs. Unión Magdalena, por definir.
Lista de clasificados a octavos de Copa BetPlay
- Deportes Quindío
- Deportivo Pasto
- Atlético Nacional
- Internacional de Bogotá
- Barranquilla F.C.
- América de Cali
- Once Caldas
- Santa Fe o Unión Magdalena
Lista de eliminados en la fase 1B de Copa BetPlay
- Deportes Tolima
- Bogotá F.C.
- Tigres
- Internacional de Palmira
- Junior de Barranquilla
- Real Cartagena
- Envigado
- Santa Fe o Unión Magdalena
Cruces confirmados en octavos de final
- Internacional de Bogotá vs. Real Cundinamarca
- Deportes Quindío vs. Llaneros
- América de Cali vs. Deportivo Pereira
- Barranquilla F.C. vs. Millonarios
- Atlético Nacional vs. Deportivo Cali
- Deportivo Pasto vs. Independiente Medellín
- Once Caldas vs. Alianza Valledupar
- Santa Fe / Unión Magdalena vs. Fortaleza CEIF
Santa Fe vs. Unión Magdalena ya tiene horario
En las últimas horas, la Dimayor confirmó que la ida de la fase 1B entre Santa Fe y Unión Magdalena se jugará el próximo miércoles 5 de agosto en el estadio El Campín de Bogotá, a partir de las 7:00 p.m., esto porque el duelo del club bogotano ante Deportivo Pereira quedó aplazado hasta finales de septiembre en el Hernán Ramírez Villegas.
Esta serie ni siquiera ha arrancado debido a la participación de Santa Fe en la Copa Sudamericana y sus partidos ante Caracas FC se cruzaban con las fechas de la fase 1B de la Copa Betplay.