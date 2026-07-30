Once Caldas se suma a las llaves de octavos de Copa Betplay: así va el cuadro a falta de Santa Fe o Unión

Once Caldas hizo un trámite con el Envigado y se impuso con contundente 3-0 en el partido de vuelta por la fase 1B de la Copa Betplay. El equipo de Dayro Moreno y el técnico Hernán Darío Herrera se meten en el cuadro del torneo y no descartan el título que les daría el cupo a la Copa Sudamericana.

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De esta manera, solamente queda por definir el ganador entre Santa Fe y Unión Magdalena, que la ida tendrá lugar el próximo 5 de agosto. El ganador de esta serie se enfrentará contra Fortaleza CEIF en los octavos de final.

Resultados de la vuelta de la fase 1B de la Copa Betplay

Internacional de Palmira 1 - 2 Internacional de Bogotá (Inter Bogotá ganó 3-1 en el global)

Barranquilla F.C. 3 - 3 Junior (empate 5-5 en el global, ganó Barranquilla por penales)

Real Cartagena 1 - 1 América de Cali (América ganó 3-2 en el global)

Deportes Quindío 2-1 Deportes Tolima (empate 3-3 en el global, Quindío ganó 4-2 en penaltis)

Deportivo Pasto 3-0 Bogotá FC (Pasto ganó 3-1 en el global)

Tigres 0-2 Atlético Nacional (Nacional ganó 4-0 en el global)

Envigado 0-3 Once Caldas (Once Caldas ganó 6-0 en el global)

Santa Fe vs. Unión Magdalena, por definir.

Lista de clasificados a octavos de Copa BetPlay

Deportes Quindío Deportivo Pasto Atlético Nacional Internacional de Bogotá Barranquilla F.C. América de Cali Once Caldas Santa Fe o Unión Magdalena

Lista de eliminados en la fase 1B de Copa BetPlay

Deportes Tolima

Bogotá F.C.

Tigres

Internacional de Palmira

Junior de Barranquilla

Real Cartagena

Envigado

Santa Fe o Unión Magdalena

Cruces confirmados en octavos de final

Internacional de Bogotá vs. Real Cundinamarca

Deportes Quindío vs. Llaneros

América de Cali vs. Deportivo Pereira

Barranquilla F.C. vs. Millonarios

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali

Deportivo Pasto vs. Independiente Medellín

Once Caldas vs. Alianza Valledupar

Santa Fe / Unión Magdalena vs. Fortaleza CEIF

Cuadro de la Copa Betplay Foto: Oficial Dimayor

Santa Fe vs. Unión Magdalena ya tiene horario

En las últimas horas, la Dimayor confirmó que la ida de la fase 1B entre Santa Fe y Unión Magdalena se jugará el próximo miércoles 5 de agosto en el estadio El Campín de Bogotá, a partir de las 7:00 p.m., esto porque el duelo del club bogotano ante Deportivo Pereira quedó aplazado hasta finales de septiembre en el Hernán Ramírez Villegas.

Esta serie ni siquiera ha arrancado debido a la participación de Santa Fe en la Copa Sudamericana y sus partidos ante Caracas FC se cruzaban con las fechas de la fase 1B de la Copa Betplay.