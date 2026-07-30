Muerte de mundialista enluta a la Selección Colombia y Santa Fe: lamento oficial de la FCF

La tristeza rodea a la Selección Colombia, Santa Fe y el fútbol profesional colombiano por un jugador que falleció y que se llenó de gloria y fue mundialista en la edición de Chile 1962, el primer Mundial en el que la Tricolor participó. Además, fue bicampeón con el equipo rojo de Bogotá en las décadas del 50 y 60.

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En un comunicado oficial, la Selección Colombia lamentó el fallecimiento de Hernando Tovar. El ‘Mono’ murió a los 88 años. La Federación Colombiana de Fútbol señaló que el exjugador dejó un gran legado en el equipo nacional y en la Tricolor. Además, fue uno de los futbolistas que más aportó al crecimiento de este deporte en el país durante el siglo XX.

“Su nombre quedó grabado para siempre en la historia del balompié nacional al hacer parte de la nómina de 22 jugadores convocados por el director técnico Adolfo Pedernera para disputar la cita orbital. En el ámbito local, defendió con orgullo los colores del Club Independiente Santa Fe, equipo con el que se coronó campeón en dos oportunidades: 1958 y 1960″, dice el comunicado de la FCF.

Logo de la Federación Colombiana de Fútbol Foto: Página web: FCF

“El presidente Ramón Jesurún, los miembros del Comité Ejecutivo, el cuerpo administrativo y toda la familia de la Federación Colombiana de Fútbol expresan sus más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos, elevando una oración por su eterno descanso. Paz en su tumba”, agrega la Federación.

Tovar nació en Girardot en septiembre de 1937. Con Independiente Santa Fe superó la barrera de los 200 partidos disputados y participó en la Copa Libertadores de 1961, en la que el club alcanzó la primera semifinal de su historia en ese torneo. Asimismo, era el último sobreviviente de aquella nómina dirigida por Adolfo Pedernera en el Mundial de 1962.

Placa de Santa Fe Foto: X

Entre sus amigos más cercanos en el fútbol profesional se encontraban el periodista Hernán Peláez y los exjugadores Arnoldo Iguarán y Willington Ortiz. Tras su retiro, desempeñó un papel clave en la formación de nuevos talentos en las divisiones menores de Independiente Santa Fe.

Otra muerte que pone de luto al fútbol colombiano

Por si fuera poca la tristeza por el ‘Mono’, este 30 de julio también se reportó el fallecimiento de Bismar Córdoba, un exfutbolista que nació en Turbo, Antioquia, y se formó en las divisiones menores de Envigado FC. Desarrolló su carrera profesional en clubes como Bogotá FC, Leones FC, Jaguares de Córdoba, Deportes Tolima y Once Caldas.

“Su fallecimiento, a los 33 años de edad, enluta a la familia del fútbol colombiano, que hoy recuerda a un deportista que enfrentó con valentía una difícil enfermedad y dejó una huella en cada una de las instituciones que representó”, agregó Dimayor en comunicado de prensa.