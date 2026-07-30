Luis Díaz visitó el ‘nuevo templo’ de Colombia que lo llena de orgullo: “Siempre será tu casa”

Luis Díaz vive unos días de vacaciones en Colombia luego de la participación en el Mundial 2026, donde la Selección cayó en los octavos de final a manos de Suiza en Canadá. Lucho no olvida su tierra y pasó por la Costa Caribe para estar de descanso mientras ajusta detalles pensando en una nueva temporada en el exterior.

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En medio de su descanso junto a su familia, Díaz se dejó ver en el ‘templo’ del fútbol en la región Caribe, que se encuentra en unas remodelaciones por pedido de la Conmebol, teniendo en cuenta que es la sede de la final de la Copa Sudamericana 2026.

Sí. Luis Díaz se dejó ver en el Metropolitano de Barranquilla mirando las obras que avanzan a toda marcha por el evento en la Sudamericana que se realizará el próximo 21 de noviembre. De la mano del alcalde de la capital del Atlántico, Alejandro Char, Lucho visitó al que consideran el Supermetro; además, saludó a varios trabajadores y se tomó fotos con ellos.

¡Con 74 mil luces LED, así lucirá de noche la fachada del Supermetro!



Un estadio que será un espectáculo de día y también brillará de noche. Su fachada cobrará vida con más de 74 mil luces LED, que nos permitirá proyectar de manera computarizada, colores, imágenes, figuras y… pic.twitter.com/BuxZwi1F6M — Alejandro Char (@AlejandroChar) July 29, 2026

En medio de la caminata por la obra junto al guajiro, Char aseguró que el estadio tendrá 74.000 luces tipo LED para brindar una experiencia diferente en las noches. Será un recinto vanguardista que tendrá su iluminación de manera computarizada, colores, imágenes, figuras y mensajes especiales. Así, clasificará como el escenario deportivo más moderno de Colombia.

Luis Díaz en el Supermetro. Foto: Alcaldía de Barranquilla

“Tuvimos el privilegio de recorrer toda su transformación y compartir esta sorpresa con el gran Luis Díaz. Así como él llena de orgullo a nuestro país en cada cancha que pisa, queremos que el Supermetro también sea un orgullo para todos los barranquilleros y para Colombia: un estadio a la altura de los grandes escenarios, listo para recibir eventos de talla mundial”, dijo un comunicado de prensa de la Alcaldía de Barranquilla.

Luis Díaz en el Supermetro de Barranquilla

Durante la conversación con el jugador de la Selección Colombia, Alejandro Char explicó: “Esta es la sorpresa para Barranquilla, y es la fachada del metro, porque la fachada es Junior. Entonces, la gente recomendó la rojiblanca, por supuesto, pero además de los colores rojo y blanco, va a estar iluminada para que sea una fachada que se viva de noche y de día. O sea, que esto nadie lo sabía”.

El alcalde Alejandro Char ha sido enfático en la importancia de esta obra, que espera culminarse en este segundo semestre del año. Foto: Tomada de X @AlejandroChar

“Este estadio va a quedar muy bonito, va a ser muy disfrutable, la verdad. Va a ser una experiencia muy bonita, tanto para la gente como para los jugadores. Te quedó hermoso, te felicito, estás haciendo una cosa increíble”, le dijo Luis Díaz a Char en medio de la conversación.

El alcalde @AlejandroChar entrega todos los detalles del Supermetro, el proyecto del estadio de Barranquilla. #ElDebatehttps://t.co/cCBsMNB5nc pic.twitter.com/tAmtEDBmxR — Revista Semana (@RevistaSemana) July 14, 2026

Con la inspección de Lucho, un símbolo del fútbol caribeño, esta obra en Barranquilla permitirá atraer grandes eventos futbolísticos y de entretenimiento. No solo se darán la final de la Copa Sudamericana y los partidos del Junior, sino que tendrá presencia de la Selección Colombia y conciertos. El Supermetro incrementará el aforo de 43.000 asistentes a 65.000, consolidando a la capital del Atlántico como una ciudad clave de Colombia.