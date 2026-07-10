Significativo avance en las obras del Estadio Metropolitano, Alex Char hizo el anuncio

Las obras de transformación del estadio Metropolitano de Barranquilla continúan avanzando y esta semana entraron en una nueva etapa con la instalación de las primeras sillas de las graderías renovadas. El proyecto hace parte del plan de modernización del principal escenario deportivo del Atlántico, que busca aumentar su capacidad y mejorar las condiciones para los asistentes a eventos deportivos y espectáculos masivos.

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Durante los últimos meses, la administración distrital ha venido ejecutando trabajos de adecuación estructural y ampliación de las graderías. Las intervenciones incluyen nuevas zonas de espectadores y la incorporación de elementos de mayor confort, en una apuesta por convertir el escenario en uno de los de mayor capacidad de América Latina.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, anunció que ya comenzó la instalación de las nuevas sillas del denominado “Supermetro”. Según explicó, el estadio pasará de 43.000 a 65.000 sillas, lo que lo consolidará como el escenario deportivo más grande de Colombia y en uno de los de mayor capacidad de la región. Además, indicó que las nuevas graderías contarán con cerca de 10.800 sillas retráctiles.

El alcalde ha sido muy enfático en la importancia de esta obra, que espera culminarse en este segundo semestre del año. Foto: Tomada de X @AlejandroChar

En un mensaje publicado por el mandatario a través de su cuenta de X, señaló: “Con una nueva estructura de graderías, avanza la transformación de este gran escenario. Pasaremos de 43 mil a 65 mil sillas, convirtiéndolo en el estadio más grande de Colombia y uno de los más grandes de Latinoamérica”.

Agregó que “serán cerca de 10.800 sillas retráctiles en sus nuevas graderías, con mayor confort para que todos vivan el fútbol y los grandes espectáculos a otro nivel”.

Las obras incluyen una nueva estructura de graderías, la instalación de las sillas retráctiles y futuras intervenciones en la parte exterior del estadio. Sobre este último punto, Char aseguró que el proyecto “traerá muchas sorpresas en su fachada”. Esto se suma a los mensajes que lanzó hace algunos meses sobre los colores que se verían en la cara externa del recinto, que harán referencia al Junior de Barranquilla.

El estadio Metropolitano, inaugurado en 1986, es la casa habitual de la Selección Colombia y del conjunto ‘Tiburón’. Es uno de los escenarios más importantes del país para la realización de partidos de fútbol y eventos culturales en La Arenosa. Para finales de este año, el recinto espera ser sede de la Copa Sudamericana por primera vez desde 2018 y será debutante en nuestro país tras el cambio de formato del partido definitivo del certamen.

La modernización del Metropolitano se suma a otras intervenciones recientes en infraestructura deportiva de la ciudad. El objetivo, según la administración distrital, es adecuar el escenario a estándares contemporáneos de comodidad y capacidad, manteniendo su papel como principal sede del fútbol colombiano en la región Caribe.