Esta es la orden que dio Abelardo De La Espriella contra alias Bendito Menor, quien se burla de las autoridades en el Caribe

El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, se le fue de frente a Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, un sanguinario cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, quien se burla de las autoridades en La Guajira.

Abelardo De La Espriella declara nuevo objetivo de alto valor en Colombia: “Seré implacable”

“Señor Ministro de Defensa designado @generalmora11: este criminal que azota a La Guajira debe ser considerado como uno de los objetivos de alto valor de mi gobierno. Proceda a preparar todo lo correspondiente para capturar o dar de baja, si se resiste, a este rufián", dijo De La Espriella.

Asimismo, sostuvo que en su gobierno les dará la oportunidad a los criminales de que se sometan a la justicia colombiana o, de lo contrario, serán atacados con la fuerza del Estado.

“Les he dado a los bandidos la oportunidad de sometimiento; si no lo hacen, debe caerles todo el peso de la ley. Seré implacable con aquellos que siembran la violencia y la muerte”, finalizó.

Lo más reciente que hizo este criminal fue el video que se conoció por medio de redes sociales, donde se logra ver a este sujeto conduciendo una motocicleta en compañía de quien sería alias La Bebecita, su compañera sentimental. Ambos con temas pendientes con la justicia.

Este hombre, uno de los criminales más buscados, retó a las autoridades porque hizo parte de una caravana en Riohacha, La Guajira, tras la eliminación de la Selección Colombia del mundial de fútbol.

De acuerdo con información de la Fiscalía, alias Bendito Menor aparece en videos de redes sociales con armas, lujos, artistas vallenatos y con la Bebecita, su novia, capturada por concierto para delinquir. Alias Bendito Menor tiene su propio corrido prohibido; lo compuso un grupo musical “por encargo” y allí se habla de su vinculación a las autodefensas, de poder, territorio, justicia y “honor”.

Alias Bendito Menor, uno de los más buscados en el Caribe, burla a las autoridades: se paseó en moto por Riohacha, La Guajira

SEMANA conoció que los operativos policiales y operaciones militares avanzan con el fin de poder ubicar a este sujeto.