Alcalde de Santa Lucía invita a Abelardo De La Espriella a realizar empalme en el sur del Atlántico: “Puertas abiertas”

Este martes, 7 de julio, se conoció que el alcalde de Santa Lucía, Atlántico, Edward Ecker Martínez, extendió una invitación formal al presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, para que el proceso de empalme territorial con las autoridades locales del departamento se realice en el sur del Atlántico.

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Lo que busca el mandatario es que los alcaldes de esta zona del departamento se puedan reunir con De La Espriella en su población para que escuchen las necesidades que tienen con varios de sus proyectos.

“La Administración Municipal de Santa Lucía se dirige a usted en un momento particular de la transición de gobierno. Las dificultades que hoy rodean el proceso de empalme con el ejecutivo saliente hacen más necesario que nunca lo que usted mismo planteó: gobernar desde el territorio, escuchando directamente a los alcaldes y gobernadores antes del 7 de agosto. Ese compromiso es el que hoy nos motiva a extenderle esta invitación. El sur del Atlántico —y en especial Santa Lucía, municipio que el pasado 21 de junio le expresó uno de los respaldos más contundentes del departamento en las urnas— lo espera con las puertas abiertas”, dice la misiva.

El mandatario indicó que la Alcaldía está dispuesta a coordinar el encuentro con los demás alcaldes de la subregión y propuso que la reunión se lleve a cabo en la Plaza Son de Negro, ubicada frente al Canal del Dique, quedando a la espera de la confirmación de la fecha y la hora del equipo del presidente electo.

“Esta Alcaldía tiene el honor de invitarlo formalmente para que el empalme de este departamento sea un encuentro con los alcaldes en el sur del Atlántico. Santa Lucía se pone a disposición como municipio anfitrión y se compromete a coordinar el encuentro junto con los demás mandatarios”, expresó.

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En la carta, Edward Ecker aseguró que Santa Lucía ha logrado mantener una gestión responsable, con obras ejecutadas y finanzas saneadas.

“Santa Lucía ha demostrado que sabe administrar con responsabilidad: obras ejecutadas, finanzas saneadas y un reconocimiento nacional del DNP que respalda la gestión. Sin embargo, hay proyectos de alto impacto que superan la capacidad financiera del municipio y que solo son posibles con el concurso del Gobierno Nacional y Departamental”, agregó.

Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia. Foto: Redes sociales.

Como parte de la invitación, el alcalde presentó un paquete de siete proyectos considerados prioritarios para el desarrollo del municipio. El mandatario local dijo que en el sur del Atlántico esperan a De La Espriella con las “puertas abiertas”.

Entre ellos figuran el fortalecimiento de la seguridad y la convivencia ciudadana, la adecuación e infraestructura del malecón para impulsar la reactivación turística y económica, la pavimentación de vías urbanas en el corregimiento de Algodonal, la construcción de la cancha de fútbol Oliver, la ejecución de placas huella en vías terciarias que conectan zonas rurales, la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Petar) y la optimización de las redes de alcantarillado.