En la tarde de este martes, 7 de julio, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, se pronunció en su cuenta de la red social X sobre la designación de los ministros del Gobierno del presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella.

Abelardo De La Espriella designa a otros seis ministros: Elsa Noguera, Viviane Morales, Mauricio Gómez Amín, entre sus próximos funcionarios

El mandatario de los barranquilleros celebró la designación de los profesionales que ocuparán estos cargos en el Gobierno nacional.

“La designación de los ministros del Gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella, nos llena de orgullo, porque los conocemos y sabemos de sus capacidades técnicas para ejecutar y llevar a este país a otro nivel“, expresó Char.

Abelardo De La Espriella y Alejandro Char han consolidado una alianza política. Foto: Redes sociales

Char aprovechó y felicitó a Elsa Noguera, exalcaldesa de Barranquilla y exgobernadora del Atlántico, junto con otros barranquilleros que estarán en diferentes carteras del Gobierno De La Espriella.

“En especial, felicitamos a los barranquilleros Elsa y Mau Gómez. También le envío un gran abrazo a mi hermano Iván Cancino por su designación como ministro de Justicia. Mi cariño especial para mi amigo Rodrigo Lara, Jaime Beltrán, la doctora Viviane Morales, Juliana Gutiérrez y el general (r) Jorge Mora, a quien le deseamos toda la contundencia frente a los bandidos y criminales”, agregó Char.

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Para el alcalde Char, estos ministros tienen un gran reto: sacar a Colombia de las dificultades que hoy enfrenta desde diferentes áreas.

“Mi reconocimiento también para los demás ministros. Les deseo el mayor de los éxitos en esta enorme responsabilidad con Colombia. Hoy el país, por fin, puede volver a ver la luz con un presidente del talante de Abelardo De La Espriella y con un equipo de personas que representan a las regiones. Tenemos la esperanza de que pondrán al servicio de la patria su compromiso, su experiencia y su capacidad para hacer realidad los anhelos de todos los colombianos”, finalizó.