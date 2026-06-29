Alcalde Char arremete contra Petro: “El legado que le deja al país y a Barranquilla es más inseguridad”

Este lunes, 29 de junio, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, arremetió contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, por los graves hechos de inseguridad que azotan la capital del Atlántico. El mensaje fue publicado por el mandatario de los barranquilleros por medio de la red social X.

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“La única herencia que deja el Gobierno Nacional es un país más inseguro: criminalidad disparada, grupos armados fortalecidos, cabecillas convertidos en huéspedes privilegiados de las cárceles y una Fuerza Pública congelada, mientras los delincuentes ganaban terreno”, dijo Char.

Las guerras de bandas criminales en Barranquilla no cesa. Foto: Bernardo Peña / El País

El mandatario de los barranquilleros recordó algunas informaciones que se han filtrado sobre las negociaciones del Gobierno nacional con los grupos ilegales que imponen sus reglas de terror.

“Y es inevitable recordar esos audios filtrados en los que se hablaba de ‘jugar al congelado’. Porque eso fue exactamente lo que hicieron con nuestra Fuerza Pública: la inmovilizaron mientras los bandidos se fortalecían”, agregó.

Char enfatizó en que la inversión en seguridad siempre ha sido una prioridad en su agenda de gobierno:

“Con los impuestos de los barranquilleros, la Policía Nacional se ha dado cuenta del compromiso que la Alcaldía de Barranquilla tiene con la seguridad y con nuestra Policía. Esta plata quizás pudiéramos estar invirtiendo en otros frentes, pero entendemos que la seguridad es trascendental para la economía de todos los que viven acá”.

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Operativos de la Policía de Barranquilla. Foto: Suministrada a SEMANA.

La tarea de la administración distrital se está haciendo con la entrega de estaciones, CAI, tecnología y vehículos para fortalecer la vigilancia en los diferentes sectores.

La más reciente entrega es el Centro Local de Análisis Criminal, donde analistas criminales, investigadores criminológicos y un equipo de expertos tienen equipos de cómputo de la más alta tecnología para avanzar en acciones de inteligencia judicial.

“Esta sala nos pone a la vanguardia, por los equipos y por su gente. Y entiendo que todos estos muchachos están preparados. Toda la información que estos muchachos saquen de acá, del análisis, de su inteligencia, de su estrategia, es muy importante dentro del proceso de la administración distrital, porque atraemos inversión extranjera, porque se les provee seguridad a los negocios, a la gente. Nosotros sí creemos que la seguridad le trae prosperidad a la gente”, dijo Char.