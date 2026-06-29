Sicario ingresó a casa de joven universitario en Barranquilla y lo asesinó a disparos

En máxima alerta están los residentes de Barranquilla y el Atlántico por la ola de violencia que hoy azota a este punto del norte de Colombia. Hasta una vivienda situada en el barrio Montecristo llegaron dos hombres a bordo de una motocicleta y asesinaron a un joven estudiante de octavo semestre de instrumentación quirúrgica.

Séptima masacre en Atlántico en 2026: cuatro muertos y tres heridos en Barranquilla

Se trata de Mateo De La Cruz Mocoso, de 23 años, quien recibió por lo menos siete impactos de bala que le causaron la muerte. De acuerdo con la información que se ha conocido, la víctima se encontraba en el interior de su residencia, cuando de repente llegaron dos hombres en una motocicleta.

El parrillero se bajó de la misma, ingresó a la vivienda, le quitó sus pertenencias, luego le disparó en varias oportunidades y huyó con su cómplice con rumbo desconocido. Ahora son buscados por integrantes de la Policía Metropolitana de Barranquilla para ser judicializados por este crimen.

Instalaciones de Medicina legal en Barranquilla. Foto: A.P.I

Seis atlanticenses murieron en terremotos de Venezuela: esta es la historia

El joven estudiante universitario fue llevado malherido a un centro asistencial cercano, donde llegó sin signos vitales. La Policía Metropolitana de Barranquilla indicó que la víctima no registraba anotaciones judiciales y que las hipótesis del caso son investigadas para determinar qué fue lo que sucedió.

El cuerpo sin vida fue trasladado hasta las instalaciones de Medicina Legal en el sur de Barranquilla para la necropsia de rigor. Este nuevo asesinato se suma a la ola de violencia que hoy azota al departamento del Atlántico.

Pistola y levantamiento de cadáver por parte del CTI de la Fiscalía. Foto: Colprensa / Getty Images

Durante la madrugada del domingo 28 de junio, una nueva masacre se registró en esta zona del Caribe colombiano, donde cuatro hombres fueron asesinados y tres más resultaron heridos. En este acto sicarial, fueron asesinados Luis Carlos Gamero Solano, de 53 años; Nerio Enrique Ferrer Mora, de 38 años y de origen venezolano; Nalbis Rafael Barrios Manjarrés, de 46; y Johan Andrés Riaño Cardona, de 21.

Esta séptima masacre en lo que va de 2026 fue asumida por la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) de la Policía Nacional para determinar quiénes son los responsables.