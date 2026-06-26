Seis atlanticenses murieron en terremotos de Venezuela: esta es la historia

Con el pasar de las horas se siguen conociendo historias de familias colombianas que residían en Venezuela y que hoy son víctimas mortales de estos dos terremotos que han sacudido a este territorio. Se conoció este viernes, 26 de junio, sobre los seis atlanticenses oriundos de Campo de la Cruz que perdieron la vida en este desastre natural que hoy moviliza a varios países con ayuda humanitaria y rescatistas.

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Las personas fueron identificadas por su propia familia como Sandra Arce, Erinson Alfaro y Emira Luz Alfaro, y sus tres hijos, quienes perdieron la vida. En conversación con el diario El Heraldo de Barranquilla, Bilardo Alfaro, sobrino de Erinson Alfaro, entregó detalles del calvario que hoy les ha tocado vivir.

“Es algo inesperado. Ahora mismo mi familia está destrozada. Usted sabe que esas noticias lo impactan a uno”, indicó Bilardo al medio barranquillero.

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Vanessa Torres, alcaldesa de Campo de la Cruz, también le dijo al periódico El Heraldo que desde su administración están brindando las ayudas necesarias a los familiares de estas personas que perdieron la vida.

“Desde el día de ayer estamos brindándoles acompañamiento psicológico. También, por ejemplo, al papá de Sandra Arce, que quería irse a Venezuela, le ayudamos con las herramientas para que pudiera irse para Venezuela el día de hoy. Y con la familia de Erinson estamos haciendo todo lo posible para repatriarlo, para que traigan el cuerpo, porque ese cuerpo ya fue encontrado. Bueno, todo lo que tengamos que hacer, moviéndonos con Cancillería, con el enlace departamental de Migración”, explicó.

Los destrozos son cuantiosos. Foto: Viory

En Barranquilla y el Atlántico, ya comenzaron a recoger ayudas para enviar a Venezuela. El alcalde Alejandro Char recibió las primeras donaciones e hizo un llamado a la ciudadanía para sumarse a la campaña humanitaria.

El puesto de acopio fue habilitado en la carrera 43 #6-120, en el sector de Barranquillita, donde la administración distrital comenzó a recibir aportes de la comunidad para apoyar a las familias que resultaron afectadas por la emergencia.