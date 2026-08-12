Venezolanos se unen por Colombia tras terremoto: más de 95 toneladas de ayuda fueron despachadas desde Bogotá

La solidaridad de los venezolanos por el terremoto que sacudió a varias regiones de Colombia este lunes 10 de agosto no se hizo esperar. La exdiputada venezolana Gaby Arellano, gerente de la Fundación Juntos se Puede, en conversación con SEMANA dio a conocer que desde la ciudad de Bogotá han despachado ayudas hacia las regiones afectadas en nuestro país.

Abelardo De La Espriella decreta tres días de duelo nacional por víctimas del terremoto

Esta fundación, que lleva 8 años trabajando en Colombia con la población migrante venezolana, hoy se unió a ayudar en medio de esta tragedia que hoy golpea a miles de familias. Actualmente, estaban recopilando ayudas para mandar a su país por el terremoto, pero una vez ocurrió el movimiento telúrico en Colombia, reaccionaron de inmediato.

“Lamentablemente, con los dos sucesos naturales que han golpeado tanto a Venezuela como a Colombia, hemos desplegado toda una misión humanitaria. Desde el pasado 25 de junio, desde acá, en Bogotá, se recopilaron más de 2.000 toneladas de ayuda humanitaria que se enviaron a Venezuela”, explicó Arellano.

De igual manera, dio a conocer que no han cesado con el envío de elementos de aseo personal, de alimentos no perecederos y otras cosas necesarias en medio de estas emergencias que hoy sacuden a Colombia.

“Ayer, 11 de agosto, enviamos desde Bogotá 60 toneladas de ayuda humanitaria en alianza con el Ejército Nacional, el Gobierno Nacional de Colombia y Avianca. Se enviaron 60 toneladas desde Bogotá hacia Cali, vía aérea”, señaló la exdiputada venezolana.

Han logrado enviar ayudas a Valle del Cauca, Chocó, Risaralda, entre otras zonas que fueron devastadas por la naturaleza.

“También, en alianza con la Gobernación de Chocó, se enviaron vía terrestre 15 toneladas de ayudas humanitarias desde Bogotá a Chocó, y en alianza con la Cámara de Comercio de Pereira se enviaron vía terrestre 20 toneladas de ayuda humanitaria de Bogotá a Pereira”, detalló.

Desgarrador: Violeta y su abuela Amparo no lograron salir con vida de los escombros en Cali, tras el terremoto

Son al menos 95 toneladas de ayudas humanitarias las que han despachado en las últimas horas con empresas que han donado el transporte; sin embargo, están requiriendo la manera de seguir moviendo las ayudas que han recibido por parte de las comunidades.

“Hace 46 días Colombia fue supersolidaria con Venezuela. Los venezolanos en Colombia nos organizamos para enviar muchas ayudas hacia Venezuela y, con todo este proceso logístico, tuvimos una capacidad aprendida. Pasado lo del 10 de agosto, hemos tenido la capacidad de respuesta rápida e inmediata”, afirmó.

Para Arellano, la experiencia del terremoto que vivieron en Venezuela les hizo tener mayor capacidad de reacción con el fin de ayudar a los afectados.

“Sabemos, por experiencia propia de lo ocurrido el pasado 24 de junio en Venezuela, que las primeras horas son claves para la respuesta rápida e inmediata para las víctimas del terremoto. Los venezolanos estamos muy agradecidos con Colombia y hoy, que Colombia nos necesita, ahí estamos como fundación, como hermanos, como sociedad civil, de la mano con los colombianos”, sostuvo.

De igual manera, indicó que “lo que más necesitamos hoy es transporte, transporte de carga pesada y transporte que esté dispuesto a ir a Buenaventura, a municipios del Valle del Cauca que fueron muy afectados y a los que todavía no han llegado las ayudas”.

La organización también busca capacidad de transporte para llegar a otros puntos de Chocó, Caldas y Risaralda. El objetivo, explicó Arellano, es que la asistencia no permanezca únicamente en las capitales y pueda ser trasladada hasta poblaciones golpeadas por el terremoto.

“Si tienen transporte de carga pesada, contáctenos a través de nuestras redes sociales de la Fundación Juntos se Puede. Hacemos toda la canalización desde Bogotá para que esta carga, ya sea vía terrestre o vía aérea, llegue a la zona afectada”, indicó.

Centros de acopio en Bogotá

La Fundación Juntos se Puede también habilitó dos centros de acopio en Bogotá para las personas interesadas en entregar ayudas en especie. Según Arellano, uno de los puntos funciona en la carrera 17 con calle 141, en la panadería Ávila, mientras el segundo está ubicado en la carrera 19 con calle 121.

“En resumen, lo prioritario que se requiere en estos momentos es transporte para llevar las ayudas que tenemos en Bogotá hacia las zonas afectadas, ya sea con donaciones de transporte físico, transportadoras que quieran hacer este trabajo o ciudadanos que quieran hacer donaciones monetarias a través de nuestras plataformas”, concluyó Arellano.

La operación humanitaria continuará durante este miércoles 12 de agosto con el propósito de ampliar la llegada de asistencia a las poblaciones afectadas.