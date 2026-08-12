Alarmantes cifras de vandalismo en TransMilenio: esta es la millonada que le cuesta a los colombianos los ataques al sistema

TransMilenio se ha convertido en uno de los principales sistemas vandalizados en la ciudad de Bogotá, especialmente durante manifestaciones en distintos puntos.

Publicidad en TransMilenio generó más de $12.000 millones en 2025, ¿cómo funciona este negocio?

Por lo menos así lo dejan en evidencia varios datos oficiales que, además, precisan la millonada que le cuesta a la capital del país los arreglos y la limpieza que toca hacerles a las estaciones y a los buses después de estos actos.

De acuerdo con los números de la misma empresa, dados a conocer por el diario El Tiempo, en lo corrido del 2026 se han vandalizado 46 buses, lo que equivale a uno cada cinco días.

De manera discriminada, son 22 vehículos troncales afectados y 24 zonales. Además, las principales afectaciones son vidrios rotos y grafitis.

De hecho, la más reciente situación se registró el pasado 7 de agosto: mientras que en Cali se llevaba a cabo la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, en Bogotá un grupo de personas atacó un bus para pintarle grafitis y mensajes políticos.

TransMilenio sufre la falta de civismo de algunos usuarios. Foto: Getty Images

La concejal Diana Diago, del Centro Democrático, envió un derecho de petición para conocer las cifras de manera más detallada. Según se conoció, entre 2021 y 2026 los bogotanos han tenido que pagar $16.978 millones para reparar los daños ocasionados contra estaciones y portales de TransMilenio.

La cabildante indicó que 15 estaciones concentran $10.879 millones, es decir, el 64 % de todos los recursos destinados a reparar los daños ocasionados por el vandalismo.

Las estaciones donde más recursos se han tenido que destinar son:

San Mateo: $2.502 millones en reparaciones por 6 actos vandálicos.

$2.502 millones en reparaciones por 6 actos vandálicos. Biblioteca Tintal: $2.297 millones en reparaciones por 4 actos vandálicos.

$2.297 millones en reparaciones por 4 actos vandálicos. Terreros: $1.318 millones en reparaciones por 5 actos vandálicos.

$1.318 millones en reparaciones por 5 actos vandálicos. San Facón - Cra. 22: $937 millones en reparaciones por 4 actos vandálicos.

$937 millones en reparaciones por 4 actos vandálicos. Hospital: $644 millones en reparaciones por 2 actos vandálicos.

Video del momento exacto en el que un SITP habría cerrado a un motociclista: TransMilenio se pronunció

La militante del Centro Democrático cuestionó que los bogotanos tengan que pagar por los daños que se cometan en medio de estas situaciones.

“Ese dinero pudo invertirse en mejorar la seguridad, modernizar la infraestructura o fortalecer el servicio, pero terminó agotándose en arreglar lo que unos pocos desadaptados sociales destruyen”, manifestó.

De acuerdo con las cifras, las estaciones y portales con mayor número de ataques registrados entre 2021 y 2026 son Portal Américas (17 actos vandálicos), Av. Jiménez (14 actos), San Diego (10 actos) y Bicentenario (9 actos).

Ante este panorama, Diago insistió en la necesidad de que se extremen las sanciones en contra de los responsables de este vandalismo y que sean estos mismos los que se encarguen de arreglar los daños que generan.

“Le exijo al alcalde Carlos Fernando Galán actuar con firmeza para identificar, capturar y judicializar a los responsables de estos actos vandálicos. Bogotá no puede seguir destinando miles de millones de pesos a reparar los daños causados por los vándalos”, manifestó.