Publicidad en TransMilenio generó más de $12.000 millones en 2025, ¿cómo funciona este negocio?

La publicidad se consolida como una de las principales fuentes de ingresos no tarifarios de TransMilenio. Solo durante 2025, la explotación comercial de espacios en estaciones, portales, pantallas digitales y buses generó $12.046 millones, mientras que entre enero y junio de 2026 ya suma $5.885 millones, según información entregada por la empresa a SEMANA.

Del total registrado el año pasado, la mayor parte de los recursos provino de la publicidad en infraestructura, con $7.494 millones, seguida por la publicidad digital, que aportó $4.176 millones. La publicidad instalada en buses representó $374 millones. En el primer semestre de 2026, la distribución mantiene una tendencia similar, con predominio de los formatos ubicados en estaciones y pantallas digitales.

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Actualmente, TransMilenio dispone de cerca de 20.000 metros cuadrados para publicidad en infraestructura, además de una red de 90 pantallas digitales DOOH distribuidas en cinco formatos: tótems, pantallas de gran formato, tipo túnel y dispositivos ubicados en accesos a vagones. En los buses del SITP también se comercializan espacios tanto en el interior como en el exterior de los vehículos, dentro de los límites establecidos por la normativa vigente.

Las entidades financieras, las empresas de consumo masivo, las instituciones de educación superior y las compañías de entretenimiento digital son los sectores que más invierten en estos espacios publicitarios.

La publicidad instalada en buses representó $374 millones. Foto: Getty Images

La demanda por estos formatos también ha mostrado una evolución positiva. Los ingresos por publicidad estática, digital y actividades BTL pasaron de $6.682 millones en 2022 a $11.671 millones en 2025, lo que representa un crecimiento sostenido durante ese periodo. Además, al cierre de junio de 2026, la entidad reportó incrementos de un 15 % en publicidad estática y de un 31 % en publicidad digital frente al mismo periodo del año anterior.

La comercialización de estos espacios no se realiza de forma directa. En infraestructura participan 10 comercializadores autorizados mediante contratos de permiso de uso, mientras que la publicidad digital opera bajo contratos de concesión mercantil. En el caso de los buses, la gestión está a cargo de los concesionarios del sistema, quienes comparten una parte de los ingresos con TransMilenio.

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Aunque la publicidad aporta una parte reducida de los ingresos del sistema frente a lo que se recauda por el pago de pasajes, TransMilenio asegura que estos recursos son importantes para fortalecer su sostenibilidad financiera. En 2025, los ingresos no tarifarios provenientes de la explotación colateral sumaron $30.977 millones, equivalentes al 1,04 % del recaudo por tarifas. Estos recursos ayudan a financiar gastos de funcionamiento, como los servicios públicos de estaciones y portales, la operación de buses, el servicio de aseo y otros proyectos institucionales.

TransMilenio dispone de cerca de 20.000 metros cuadrados para publicidad en infraestructura. Foto: Getty Images/iStockphoto

Las troncales Norte, Américas y NQS Sur concentran la mayor demanda comercial debido a su alto flujo de pasajeros y visibilidad para las marcas. Entre los formatos más solicitados sobresalen los bastidores tradicionales, los arcos, las cenefas y, en el segmento digital, los tótems y las pantallas de gran formato.

De cara a los próximos años, TransMilenio proyecta ampliar su red de pantallas digitales e incorporar nuevos formatos para fortalecer los ingresos no tarifarios. La entidad también prevé que la entrada en operación de la troncal de la avenida Carrera 68 y la extensión de la Fase II a Soacha amplíen el inventario publicitario. Según sus proyecciones, en un horizonte de diez años la publicidad podría representar entre un 40 % y un 46 % de los ingresos no tarifarios del sistema.