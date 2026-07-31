El inesperado beneficio laboral que los trabajadores valoran más que el dinero, según nuevo estudio

Durante años, el salario fue considerado el principal factor para atraer y retener talento. Sin embargo, un nuevo estudio revela que las prioridades de los trabajadores colombianos están cambiando y que el tiempo se ha convertido en uno de los beneficios más valiosos dentro del entorno laboral.

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Así lo evidencia el informe La experiencia laboral 2026 en Colombia: ganar bien, vivir mejor y crecer sin renunciar, elaborado por WeWork y Michael Page. De acuerdo con los resultados, el 71,96 % de los trabajadores considera que reducir los tiempos de desplazamiento es la principal razón para preferir un esquema de trabajo flexible, incluso por encima de otros incentivos económicos.

Las personas priorizan otros aspectos sobre el sueldo. Foto: Stock

El estudio refleja una transformación en la manera como las personas entienden el equilibrio entre la vida personal y el trabajo. En lugar de destinar varias horas al día en trayectos hacia la oficina, cada vez más empleados prefieren aprovechar ese tiempo para compartir con sus familias, realizar actividad física, estudiar, descansar o desarrollar proyectos personales.

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La flexibilidad laboral, que tomó fuerza durante la pandemia, dejó de ser un beneficio excepcional para convertirse en un criterio determinante al aceptar o permanecer en un empleo.

Para muchas organizaciones, ofrecer modelos híbridos o remotos ya no representa únicamente una estrategia de bienestar, sino una herramienta clave para mantenerse competitivas en un mercado laboral cada vez más exigente.

El informe fue elaborado por WeWork y Michael Page. Foto: Empleo

El informe también pone de manifiesto que los trabajadores buscan empresas que comprendan sus necesidades más allá de la compensación económica. Aspectos como la calidad de vida, el desarrollo profesional, la autonomía y la posibilidad de organizar mejor el tiempo son factores que pesan cada vez más en las decisiones de carrera.

“La flexibilidad dejó de ser un beneficio complementario y se consolida como un factor decisivo para atraer y retener talento. En ese contexto, las empresas enfrentan el reto de adaptar sus políticas de trabajo a las nuevas expectativas de los empleados, quienes valoran cada vez más el equilibrio entre la vida personal y profesional”, señala el informe.