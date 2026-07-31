Andi reacciona al nombramiento de Ana María Vesga como próxima ministra de Salud: “No existen soluciones inmediatas”

Falta poco para que el nuevo Gobierno, de Abelardo De La Espriella, se posesione oficialmente y, con ello, lleguen nuevos ministros a las distintas carteras. De hecho, a la fecha de la publicación de este artículo, solo falta la designación de la ministra de Ciencia. El último nombramiento, que llenó de optimismo a muchos, fue el de la ministra de Salud, cargo que quedó en manos de Ana María Vesga, presidenta de Acemi, el gremio que agrupa a cerca de 11 EPS de todo el país.

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Vesga ha sido una de las principales críticas del manejo que el Gobierno Petro le ha dado al sistema de salud, al denunciar el deterioro paulatino y una insistente persecución contra los prestadores privados de salud.

La llegada de Ana María Vesga al Ministerio de Salud despertó expectativas sobre el futuro del sistema sanitario colombiano. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Tras la designación, hubo varias reacciones desde distintos sectores. Uno de los gremios que vio con júbilo el nombramiento fue la Andi, que agrupa a los empresarios del país. A través de un comunicado, aseguró que Vesga llega al cargo con un profundo conocimiento técnico del sistema de salud, resultado de una trayectoria dedicada a comprender su funcionamiento, sus retos estructurales y las necesidades de quienes lo integran.

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“La doctora Ana María Vesga asume el Ministerio de Salud y Protección Social en uno de los momentos más complejos de la historia reciente del sistema de salud colombiano. Cuenta con las calidades técnicas y personales para convocar al país alrededor de una solución que debe ser nacional y construida entre todos los actores. No existen soluciones inmediatas para una crisis de esta magnitud; será necesaria una amplia capacidad de diálogo, coordinación y concertación para avanzar en su recuperación. Desde la Andi reconocemos la importancia de la responsabilidad que hoy asume y reiteramos nuestra disposición para contribuir a la construcción de soluciones que fortalezcan el sistema de salud de los colombianos”, afirmó Bruce Mac Master, presidente de la Andi.

Bruce Mac Master afirmó que el nuevo Ministerio de Salud requerirá diálogo y concertación para enfrentar los retos del sector. Foto: VANESA LONDOÑO

Precisó, además, que la designación de Vesga representa una oportunidad para retomar el trabajo conjunto sobre los grandes desafíos que enfrenta el sector.

“Desde la Andi hemos concentrado nuestros esfuerzos en tres ejes que consideramos prioritarios: rescatar al sistema de la crisis operativa y financiera que hoy afecta la atención de los colombianos; recuperar la confianza y las capacidades que se han perdido; y reestructurar lo que no funciona, de cara a un sistema de salud sostenible y preparado para el futuro”, concluyó.