Nequi iniciará un cambio a partir del 1 de septiembre. ¿Qué diferencia tendrán los usuarios?

A través de la Superintendencia Financiera, el Grupo Cibest (antes Bancolombia) lo registró este viernes 31 de julio: Nequi pasará a ser compañía de financiamiento a partir del 1 de septiembre de 2026.

Muchos interrogantes se plantean los 29 millones de usuarios que tiene esta entidad que ha sido impulsora de la inclusión financiera en el país.

¿Qué si habrá cambios en los servicios para los usuarios?, ¿Qué si dejarán de ser parte del grupo financiero matriz (Cibest)?, ¿Qué si las transacciones con Bancolombia cambiarán?.

Así funcionará Nequi tras su separación de Bancolombia

Pues bien, en medio de esta avalancha de interrogantes, los voceros de Nequi resolvieron algunos.

En primer lugar, Nequi será una nueva empresa del Grupo Cibest.

En el caso de los usuarios de Nequi, el proceso anunciado en la Superfinanciera, que llevará a que ahora sea una compañía de financiamiento, no representa ningún cambio en la experiencia y la forma cómo usan la plataforma los colombianos.

Los canales de atención seguirán siendo los mismos.

Foto: Nequi

La app, ¿qué cambia?

Desde la compañía señalan que los usuarios podrán seguir con la misma aplicación que tienen en el celular y continuar con los mismos pasos para manejarla, los cuales, entre otras, están entre los más sencillos, fáciles de usar para personas de cualquier edad.

Agregan también que se podrá continuar con la misma manera de mover la plata, tanto para enviar, recibir, pedir, recargar y retirar plata en los cajeros en los que habitualmente lo hacen.

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Otras indicaciones

El uso de los cajeros Bancolombia continuará, sin costo para el usuario, al igual que los corresponsales bancarios de la misma entidad.

También los ciudadanos que tienen cuenta Nequi podrán seguir usando los canales de atención y servicio habituales.

Foto: Cortesía Bancolombia

Entonces, ¿Qué significa que Nequi se vuelva compañía de financiamiento?

Al ser Nequi una compañía de financiamiento estará vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) y la plata de sus usuarios contará con el respaldo del seguro de depósito de Fogafín-Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, entidad del gobierno.

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En todo caso, parte de la seguridad del dinero que los usuarios tienen en sus cuentas de Nequi también está atada a la información que suministra.

Así, la recomendación es que no atiendan notificaciones distintas a las que ven en la app o en el correo oficial suministrado a Nequi.

Eso si, la compañía afirma que mantiene monitoreo constante para detectar cualquier intento de fraude o desinformación que pueda afectar a los usuarios.